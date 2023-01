¿LA BOICOTEARON? Alessia Rovegno es una de las favoritas en ganar la competencia del Miss Universo 2022, por lo que el último miércoles se llevó a cabo la competencia preliminar donde lucieron sus trajes típicos, vestidos de gala y ropa de baño. Sin embargo, la modelo peruana tuvo un percance con las alas de su vestimenta.

Mediante un video, junto a la Miss México, Alessia Rovegno sorprende a los usuarios confesando que se le rompieron las alas del traje típico inspirado en la Amazonía

“ Lo del traje típico si les puedo contar, las alas se me rompieron , entonces estábamos allí en correteos ”, dijola hija de Bárbara Cayo.

TROME | Alessia Rovegno testimonio tras desfile

¿BÁRBARA CAYO DENUNCIA BOICOT EN MISS UNIVERSO?

Bárbara Cayo, madre de Alessia Rovegno, estuvo presente en la preliminar del Miss Universo y no dudó en levantar su voz de protesta cuando se dio cuenta que su engreída no pudo lucir bien la capa en una de sus pasarelas.

Según la actriz, Alessia Rovegno tuvo dificultades para abrir bien la capa y no pudo lucirla como debería. Incluso, la mamá de la modelo dejó entrever que podría haberse tratado de un “boicot”.

“ Algo le pasó a Ale con la capa que no pudo abrirla, algo pasó . Me parece raro, no pudo abrirla. ¿Le habrán hecho algo?”, afirmó en una transmisión en vivo.