Los actores Karime Scander y Jorge Guerra, quienes interpretan la historia de amor de ‘Alessia Montalbán’ y ‘Jimmy González’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’, comentaron que han hecho buena química durante todos estos meses de grabación, se ayudan y juegan mucho en las escenas.

“Hemos hecho buena química, hemos conectado y eso es importante para poder tener ese juego en escena, que nos permite jugar y tener confianza”, comentó Jorge Guerra, el popular ‘Jimmy González’.

En tanto, Karime Scander, añadió: “Hemos hecho match, es mi compañero y es chévere trabajar juntos. En las grabaciones nos hemos ayudado mucho, y eso suma a la serie”, agregó la actriz.

Luego, señalaron que se encuentran felices con el éxito de la serie, pues desde su estreno se mantiene siendo líder del rating.

“Estamos agradecidos al público, siempre dando lo mejor, nos sacamos la mugre todos los días”, añadió Karime.

Por su parte, Jorge señaló: “Saber que al público le está gustando lo que hacemos es una gran noticia para nosotros, eso nos motiva mucho más para seguir trabajando mejor”, indicó.

ADMIRA A GUSTAVO BUENO

En otro momento, ‘Jimmy’ comentó que el destacado actor Gustavo Bueno se ha convertido en su mentor.

“Gustavo es una eminencia, lo quiero un montón. Me ha ayudado mucho dándome referencias sobre libros y películas, me ha nutrido. Lo he visto en el teatro, en sus películas, lo admiro mucho, es casi como un papá, como un abuelo. Es más, yo nunca conocí a mi abuelo y en una escena tuve que llorar y Gustavo se convirtió en mi abuelo, así lo quiero”, finalizó Jorge Guerra.

PELEARÁN POR SU AMOR

Hace unos días, los jóvenes actores Karime Scander y Jorge Guerra, quienes dan vida a la historia de amor de ‘Alessia Montalbán’ y ‘Jimmy González’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’, comentaron que van a seguir luchando por su amor, a pesar de que ahora se encuentran distanciados.

“Por ahora este chico me ha hecho llorar en el parque, me estás haciendo daño”, señala Karime Scander a Jorge Guerra, respecto a las últimas escenas que se han visto en pantalla. En tanto, él responde: “pero la historia de amor sigue, la chica también tiene su culpa, se limpia las manos”, comentó.

¿'Alessia’ y ‘Jimmy’ van a pelear por su amor en la serie ‘Al fondo hay sitio’?

Jorge: Toda historia de amor tiene sus altibajos, y los personajes viven en una montaña rusa de emociones. Jimmy se enfrentó a Diego Montalbán, no tiene miedo.

Karime: Vivimos del extremo del amor, al extremo del odio. Y Alessia está peleando, pues siente que sí hay amor.

Jorge: Pero debería esforzarse un poquito más, no está mal una gota más de esfuerzo, ja, ja.

TE PUEDE INTERESAR:

Ricardo Morán revela que tramitador de la Asociación Mario Testino falsificó permiso: “Nos obligan a trabajar con él”

Moisés Vega abrirá su restaurante: “La cocina es una de mis pasiones, he conquistado por el estómago”

Andrés Hurtado empujó a Jorge Benavides por defender a su hermano Alfredo | VIDEO