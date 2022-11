¿Cada vez hay menos románticos en el mundo? El cantante español Álex Ubago, intérprete de verdaderos himnos al amor y desamor, cree que no, porque “el amor es algo que va más allá de los tiempos y las modas”, aunque ahora existen nuevos códigos entre los jovencitos, quizá por eso el género urbano gana más terreno en las emisoras radiales.

¿Y para escribir las canciones que ha escrito, Alex Ubago ha vivido las tragedias que canta? En esta entrevista, reflexiona sobra esa imagen de hombre roto, decepcionado y golpeado por el amor que sus seguidores creen que es.

Alex Ubago en entrevista con Trome

El cantante español Alex Ubago es uno de los afectados por la clausura del local de eventos Arena Perú. Luego del incidente, que pudo terminar en tragedia, por el exceso de aforo en el concierto de Juan Luis Guerra, el autor de ‘Aunque no te pueda ver’ tuvo que cambiar de locación al Plaza Arena del Jockey Club puerta 4.

Antes de su presentación, conversamos con el exitoso artista. Está celebrando sus 20 años de carrera artística y hará “un viaje a través de las canciones que me han traído hasta aquí. Estoy celebrando la música. Voy a tocar canciones de mis primeros discos hasta los últimos. Es un show de singles”

Álex, ¿cómo resumirías estos 20 años, han pasado muy rápido?

Es difícil resumirlos. 20 años dan para mucho. Definiría estos 20 años como un viaje maravilloso. He compartido con muchas personas maravillosas, por muchos lugares del mundo a donde he podido llevar mi música. Un sueño hecho realidad que me ha permitido vivir muchos momentos increíbles.

Mencionas que Latinoamérica es un continente muy romántico, pero mas bien parece que cada vez existen menos románticos en el mundo, ¿te parece?

Hay quien dice eso, que el romanticismo se está perdiendo un poco quizá entre la gente más joven. Las tendencias musicales van hacia otros lugares, pero sigue habiendo romanticismo en mucha de la música que se escucha y de los artistas jóvenes también. No creo que se haya perdido. Quizá vayan cambiando los tiempos. El romanticismo de cada persona puede ser diferente. Al final, todos seguimos sintiendo cosas, el amor es algo que va más allá de los tiempos y las modas, es un sentimiento básico y puro del ser humano. No creo que se esté perdiendo.

Pero sí es verdad que, yo que toco mucho por España o que me muevo por muchos países, es verdad que el latino es especialmente romántico, cálido, caliente, como lo quieras decir.

¿Cómo has logrado mantenerte vigente y llegar a nuevas generaciones?

Creo que la posibilidad de llegar con tu música o tener la posibilidad de conectar con varias generaciones puede tener que ver con muchas cosas. El hecho de llevar más de 20 años en esto ayuda, y poder estar ahí a pesar del paso del tiempo para mí no tiene mayor secreto que el trabajo y el esfuerzo. El hecho de que me apasione lo que hago y que sigo haciendo canciones con amor y poniendo el corazón en ellas, eso me ha permitido conectar con muchas personas a lo largo del tiempo.

Desde el principio de mi carrera, quizá por el estilo de música que hago, he visto diferentes generaciones, gente de edades variadas. He llegado a ver varias generaciones de una familia en mi concierto. Muchas veces nos pasa que la música que le gusta a nuestros padres no es la misma que nos gusta a nosotros.

La fórmula de reinventarse, como hacer una canción con Mike Bahía, es llegar a un público más juvenil, ¿verdad?

Puede ser, sí. Cuando he hecho colaboraciones o experimentos de fusionar mi música con oros estilos más actuales, si lo quieres decir así, no lo he dicho con la intención de llegar a un público más jóvenes, ese no era el objetivo, sino divertirme y hacer cosas diferentes. Pero es verdad, de una manera involuntaria al final llegas a otro público cuando haces colaboraciones con otros artistas, también estás llegando a un público diferente. Eso es enriquecedor, es bueno, para que otra gente descubra tu música.

Álex Ubago se presentará este jueves 24 en Lima (Foto: Trome)

Hay una realidad, que el género urbano está ganando más terreno frente a otros géneros, incluso al género romántico, ¿cómo lo ves?

Es cierto que el género urbano es la tendencia más masiva de un tiempo a esta parte, lo veo bien. Se le mete bastante ‘caña’, como decimos en España, por el contenido de las letras de las canciones, yo creo no se puede generalizar tanto. Dentro del género urbano hay cosas que no me gustan y hay cosas que sí. Se están haciendo muchas cosas buenas en este género. Es un genero que viene de la calle, que conecta con la calle, con la gente. Eso hay que respetarlo. Pero bueno, me gusta ver que hay público para todos los géneros. Hay personas que quieren escuchar canción de autor o baladas, música romántica, pop, rock, música electrónica. Lo que sí, es que haya de todo y la gente escuche de todo.

¿Dar caña es criticar?

Sí, eso es.

Y una a las que se le critica mucho es a tu compatriota Rosalía por su música…

No sé, hombre. A Rosalía se le critica, pero también se halaga mucho. Creo que cuando eres una artista en un momento tan grande como está Rosalía, pues recibes halagos y críticas también. Creo que Rosalía es una grandísima artista, una tía que arriesga y se atreve a hacer cosas diferentes, a fusionar lo que ella tiene adentro, la cultura de la que viene y la música que ha mamado, fusionándola con arreglos e influencias de otros géneros. Me parece muy interesante. Luego, como cualquier cosa en la vida, habrá a quien le guste y a quién no. No puedes gustarle a todo el mundo.

Rosalía

EL MITO

Álex, para escribir las canciones que tú escribes uno debe haber sufrido mucho, ¿realmente has sufrido mucho de desamor?

Hay un poco de mito ahí. Mas bien, para escribir ese tipo de canciones sí, tienes que tener una sensibilidad especial. De alguna manera, exprimir o sacarle el jugo a esos momentos en los que tu corazón está roto o estás roto por dentro. Suelen ser esos estados anímicos que conllevan a una inspiración especial para escribir canciones. Eso es cierto. Tan bien es verdad, he sufrido menos de lo que la gente pueda pensar. Pero siempre me ha inspirado más el desamor que el amor. Aunque también tengo canciones de amor. El desamor es más inspirador. No soy el único que lo dice, esto se lo he oído decir al gran Joaquín sabina y a la gran mayoría de cantautores que admiro.

El dolor inspira más...

Sí, yo creo que cuando uno está feliz y contento te apetece ir a celebrar o tomarte una cerveza. Cuando estás un poco roto por dentro, es cuando salen canciones más desgarradoras y que muchas veces conectan más con la gente

¿Has estado muchas veces roto?

Realmente no, por eso decía que hay más mito en ese sentido. También lo he estado, he tenido mi momento, pero he sufrido menos de lo que mucha gente pueda pensar.

TAMBIÉN PUEDES LEER: