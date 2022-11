Alex Ubago se ganó el elogió de sus seguidores luego de compartiera un video donde agradece a una niña por el obsequio que le dio en su concierto del viernes 25 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima.

El cantante español reconoció que no notó el momento en el que la pequeña le dejó el regalo en el escenario. Sin embargo, un miembro de su producción logró entregárselo al finalizar el show.

“Ayer en el concierto en Lima, hubo una niña, por lo visto de Cuzco, que lanzo esto (lapicero con motivos cusqueños) al escenario, pero yo no me di cuenta y una persona de mi equipo me lo trajo al terminar el show . Me dijo, que la niña se había quedado llorando, muy disgustada porque no había cogido su obsequio”, comenzó diciendo el artista.

Previo a terminar el video, el intérprete de “Aunque no te pueda ver” prometió a la menor que usaría el lapicero que le obsequió para escribir sus nuevas canciones.

“ No sé si verás este video, no sé cuál es tu nombre, pero si lo ves, que sepas que tengo tu regalo, tengo tu ‘boli’, lo voy a conservar con mucho cariño y te prometo que voy a escribir muchas canciones con él” , finalizó.

En solo unas horas su video suma más de 11 mil “Me gusta” y en los comentarios sus fans vienen aplaudiendo su noble y tierno gesto.

“Seguro que esos papás de la niña ya han podido ver que tienes el regalito de su niña”, “Que bonito equipo de trabajo tienes. Ojalá la niña pueda ver el vídeo y llorará de felicidad por la dedicatoria”, “No puedo con ese corazón tan bonito que tienes. Cada día que pasa me doy cuenta de la gran persona que eres y me siento tan pero tan orgullosa de poder decir que eres y serás por siempre mi artista y persona favorita”, “Como te admiro y respeto más, eres grande Alex”, “Estoy llorando”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

