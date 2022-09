La modelo peruana Alexandra Balarezo narró entre lágrimas el infierno que vivió al lado de su expareja el ecuatoriano, Hernán Del Pozo, con quien se conoció durante las grabaciones del reality “El Poder del Amor”.

En Amor y Fuego, Alexandra Balarezo reveló que Hernán del Pozo la insultaba porque no le gustaba el trabajo que hacía.

“A él no le gustaba mi trabajo, no le gusta que modele, dice que es un trabajo bajo, cholo, decía que mi trabajo era de cholos, que era una chola de mier... me decía que soy sucia, que era una cochina, que me apestaba el aliento”, dijo sumamente afectada.

Según contó, las agresiones de su expareja sucedieron cuando realizaba una sesión de fotos en bikini. “Me decía que era una cochina, que me apestaba el aliento, que era sucia, le corté la llamada y luego me preguntó ‘que tal tus fotos’”, agregó.

“Si estaba confundida, pero seguía pensando que esto iba a cambiar. Él tiene su lado super bueno, que me da todo, pero de un momento a otro se molesta y comienzan los insultos (...) Yo estaba enamorada y seguía con la esperanza de que todo esto cambie y él mejore”, expresó.

