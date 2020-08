Alexandra Horler salió nuevamente a defenderse de las duras críticas de los usuarios en las redes sociales sobre su d efensa hacia Vania Torres y la polémica que desató con su personaje de una mujer andina . La periodista deportiva publicó en su cuenta de Twitter una larga explicación sobre lo que es el racismo para ella, pero todo resultó peor, pues esta vez se convirtió en tendencia por decir que “en la sierra también hay personas que usan jean y polo”

“Voy a ser clara sobre el tema de Vania Torres... No considero lo de Vania, racismo. Por qué? Xq ella representó a un tipo de peruano con una cultura Y costumbres particulares. En este país la maravillosa diversidad permite que existan distintas culturas en un sólo país. Y sería racismo si ella lo hubiera hecho para hacer escarnio o pretender denigrar a personas de pueblos indígenas. Ella no los minimiza. No los insulta”, dice la primera parte de su explicación en Twitter.

Alexandra Horler y su defensa a Vania Torres en Twitter

Sin embargo, lo que siguió fue lo que desató la ira de todos en la red social del pajarito: “ Y si bien en la sierra hay personas q usan Jean y polo, también se mantienen las culturas tradicionales y eso no debemos verlo como menos...o como malo . Al contrario. Son parte de nuestra cultura, sociedad y país y no debemos entender que, quien se vista o represente ese personaje, está disminuyédolo o atacándalo. Menos cuando no hay insulto ni expresión peyorativa alguna. Deberíamos estar orgullos de nuestra diversidad. Más bien, los que toman el simple hecho de que se vista así como racismo deberían darse cuenta que ellos mismos están automáticamente asumiendo que vestirse así es burla y están haciendo escarnio. Eso demuestra un sentimiento de inferioridad y resentimiento que no debe ser así, porque ser serrano fiel a tu cultura, no es ser menos. No son personas que valen menos, solo tienen una cultura diferente que se muestra en la ropa, las comidas y las tradiciones. Quién ha dicho que un serrano, indígena, afroperuano o selvático es menos? Nadie . Sólo reaccionan ante una caracterización que ni siquiera es cómica. Ustedes mismos están asumiendo que ser serrano y representar un serrano es disminuirlo”, indica Alexandra en su larga explicación.

Asimismo, sostuvo que el tema de limpiarse el maquillaje en Vania Torres no lo vio como algo negativo. “Después de terminar su taller, se desmaquilla, porque estaba maquillada para quedar con su cara lavada. Qué tiene eso de malo?? Creo que hay demasiado sensibilidad”.

“ Para hacer racismo tiene que haber escarnio, insulto o denigración. Aquí no hay. Si me visto como una persona de comunidad de la selva, los estoy denigrando? Yo creo que es más bien celebrar nuestra rica diversidad, porque ese es el Perú, un país lleno de culturas que se encuentran. No tomemos todo como malo. No seamos tan vehementes, negativos y violentos. No juzguemos a la ligera. A veces queremos ver lo malo donde no lo hay. Es mi humilde opinión. A mí me encanta ir a la sierra y compartir con los pueblos indígenas y alucino que el trabajo maravilloso que hacen en tejidos, bordados, su comida, es conocer más de nuestra realidad, distinta para quienes vivimos de forma diferente y en un lugar diferente, pero que sea distinta no significa que sea menos. Quizá hace falta ver todo más positivo y sentirnos más orgullosos y menos resentidos”.

COSTA, SIERRA Y SELVA

En otro momento, se refirió a los que viven en la costa, sierra y selva y sus ‘distintas’ formas de hablar. “También los costeños, las personas de la sierra y las de la selva tenemos distintas formas de hablar. Y qué tiene ese de malo? Son diferentes porque crecemos en lugares y culturas diferentes. Dicen que el término serrano es peyorativo. A quien vive en la costa se le llama costeño, a quien vive en la sierra, serrano, a quien vive en la selva, selvático. A quien vive en Perú, peruano. Todas estas tres formas de referirse a ciudadanos, conforman el Perú. Que la gente haya convertido la palabra serrano como insulto, es otra cosa”

“Si yo hubiera visto algún insulto o degradación, hubiera sido la primera en expresar mi molestia. Pero esto no es así. Desmaquillarse después de hacer un personaje, tampoco es pecado. Lamento quienes lo ven así y que la prensa, mis supuestos colegas, quieran dar a entender que yo apoyo el racismo. Yo no apoyo ni el racismo, ni la violencia ni nada que nos enferme como sociedad, que ya bastante enferma está”, finalizó la periodista.

