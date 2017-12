Alexandra Horler se despide entre lágrimas de 'En Boca de Todos', pero se le escapa tremenda palabrota

Alexandra Horler le dijo adiós a 'En Boca de Todos'. La conductora tomó uno de los minutos finales del programa para despedirse del público y de sus compañeros. La periodista deportiva llegó este 2017 a América Televisión para hacer dupla con Maju Mantilla.

"Ya que nadie ha dicho nada al respecto, yo voy a aprovechar. Me voy a despedir el día de hoy. Ha sido un año maravilloso, lo he disfrutado, he aprendido muchísimo, he reído, he renegado", dijo Alexandra Horler a modo de despedida de En Boca de Todos.

La conductora de En Boca de Todos manifestó su sincero aprecio a Maju Mantilla, a quien consideró la mejor conductora de TV que tuvo a su lado. Alexandra Horler, visiblemente emocionada, indicó que fue la ex Miss Mundo quien estuvo pendiente de ella y de brindarle su apoyo en todo momento.

"Gracias Rochi, gracias Mariana, pero sobretodo chicos gracias a ustedes. Maju, gracias por haber sido la mejor compañera de conducción que he tenido. Muchas gracias. Maju siempre estuvo ahí, siempre estuvo pendiente", expresó Alexandra Horler.

Pero todos se quedaron sorprendidos cuando, en medio de su despedida, Alexandra Horler no se dio cuenta que soltó tremenda palabrota cuando se dirigía a uno de los integrantes del equipo de producción de En Boca de Todos.

"Marco, me has vuelto loca todo el año. Mi oído no te lo agradece nadita, pero yo te agradezco algunos gritos y algunas pute#$as. Muchas gracias", dijo Alexandra Horler ante el asombro de sus compañeros.

Pese a esto, Alexandra Horler continuó con su despedida y señaló que en el 2018 perseguirá sus sueños. Al parecer sus compañeros sabían de qué se trataba pues le desearon lo mejor para el nuevo año.

"Yo me voy ahora a perseguir a perseguir sueños. Creo que todos saben cuáles son mis sueños. Gracias", indicó Alexandra Horler emocionada por su despedida ¿Acaso la conductora retomará el periodismo deportivo para Rusia 2018?

