Alexandra Horler contó que viene disfrutando de unas pequeñas vacaciones en Playa del Carmen, en México, y ha tenido la oportunidad de conocer Tulum.

“Tulum es hermoso, estuve ahí en mi anterior viaje, pero hay que tener cuidado e ir a los lugares que cumplan estrictamente con los protocolos de bioseguridad porque hay gente sin mucha conciencia. En Playa del Carmen, donde me encontró ahora, es más tranquilo, aquí viven mis amigos y tuve la suerte que el CM del ‘Hilton’ se comunicó conmigo para una colaboración y me hospedaré unos días acá”, dijo la periodista.

Muchos se preguntan si te enamoraste en México…

Ja, ja, ja, me quieren emparejar con todo el mundo, pero mejor es no decir nada para que no te salen. Ya si me caso ahí les cuento, pero no tengo planes ni ganas de eso.

¿Y cómo te va con tu canal de YouTube, ‘ElCorner’ #ConLaHorler?

Muy bien, lo retomo al volver a Lima. Ya tengo una par de entrevistas pactadas, los voy a sorprender a inicios de la próxima semana.