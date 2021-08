La periodista deportiva Alexandra Hörler se encuentra en una de las mejores etapas de su vida. Acaba de integrarse al programa ‘Equipo F’ de ESPN y está muy cerca de pasar a la fila de las casadas. Aquí nos cuenta todo sobre su romance y próxima boda con el dentista Juan Francisco Pardo.

Estás en una muy buena racha profesional y personal...

Sí, ahora en ESPN he vuelto a lo mío que es el mundo deportivo y personalmente también estoy muy contenta.

Eres una de las solteras más codiciadas de la TV y estás a punto de casarte...

¿En serio seré una de las más codiciadas? Sí, me voy a casar, estoy muy enamorada. Es probable que la boda sea a fin de año o comenzando enero de 2022.

Será fuera del país, ¿ya saben dónde?

Hemos elegido Barbados (isla caribeña) porque a los dos nos encanta la playa.

Se dice que tu vestido te lo hará María Lucía Privat...

Sí, Malú entendió todo lo que quería en mi vestido. Me caso de blanco, pero sin velo porque no me gusta.

¿Será pequeña o grande la boda?

Una boda civil pequeña, solo estaremos mi novio y yo. Cuando nos casemos en Lima será diferente.

Hace un tiempo no creías en el matrimonio, ¿qué te hizo cambiar de opinión?

Yo nunca esperé casarme, pensaba que era innecesario, no creía en los patrones establecidos por la sociedad, pero cuando conocí a mi novio sentí que quería pasar la vida con él.

¿Cuánto tiempo llevan como pareja?

Seis meses, hace cuatro estamos conviviendo.

Ha sido un ‘flechazo’...

Ahora me he enamorado de verdad. Él es mi equilibrio, es atento, dulce y me escucha. A veces queremos viajar, pero no podemos porque tengo que ver fútbol los fines de semana.

¿Juan Francisco es celoso?

Hasta ahora no. Entiende mi trabajo, sabe que interactúo con muchos varones. Conoce a mis amigos, tampoco tiene motivos para serlo.

¿Ya hablaron de hijos?

Sigo manteniendo la idea de no tener hijos, pero si llego a ser mamá en algún momento tendré uno solo. Familia grande, no.

¿Y él lo entiende?

Sí y lo acepta. Él es papá de dos niños.