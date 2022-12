Alexandra Hörler salió al frente para responder la serie de comentarios malintencionados que ha recibido por subir de peso. El cambio físico de la periodista deportiva quedó evidenciado en las reciente fotos que compartió en su perfil de Instagram.

En un extenso mensaje compartido en su perfil de Instagram, la periodista reconoció que sí subió algunos kilitos demás; sin embargo, aclaró que vive un momento feliz y no le molesta lucir ‘tacuchi’.

“Todos estos días he encontrado mensaje diciéndome que estoy gorda, que qué me hice, que me operé, que me puse aceite de avión, etc. Y he encontrado mil mensajes diciéndome ‘tacuchi’. ¿Y saben que? Sí, si estoy feliz y deliciosamente tacuchi. Cómo dicen, lo vivido y bailado nadie te lo quita. Y me he pasado un año ya de matrimonio, con comidas ricas, maratones de Netflix con full chatarra, saliditas a comer, full postres, viajes, vinos y amor. Y si por todo eso estoy tacuchi…pues qué rico, ¿no?”, escribió en las primeras líneas.

En otro momento, la también conductora de televisión resaltó que ella podría volver a su peso ideal con un poco de ejercicios y buena alimentación. No obstante, la gente que intenta “destruir e insultar” no tiene forma de revertir sus acciones.

“Eso sí. A mí lo rellena, lo gordita o lo tacuchi se me quita con un poco de dieta y rutina de ejercicios. Pero la mala vibra y las almas podridas que sólo quieren destruir e insultar, y encima lo hacen detrás de una pantalla, pues lamento informarles que para eso no hay rutina ni dieta que sirva, porque cada uno muestra y da y lo que es. Ustedes se pintan solo. Lo lamento aún más por las mujeres, que en vez de unirse, por envidia, fastidio o lo que sea, atacan a otras mujeres. Triste, pero cierto”, puntualizó.

Finalmente, Alexandra Hörler desmintió que se haya sometido a alguna operación, tal y como especulan en redes sociales.

“¡Ah! Y para terminar, lamento confirmarles que no me he operado nada. Ni el cuerpo, ni el Toto, ni la cara (soy un globo de cachetes nada más) y por eso me ven diferente. Así engordo yo, bien calibrado. Si tú no, pues qué pena, pero no es mi culpa. Y dejen de estar perdiendo su tiempo siguiendo y escribiéndole a gente a la que le tienen cólera o no les gusta. Inviertan su tiempo en otras cosas más útiles, como estudiar o leer o, simplemente, en enfocarte para tratar de ser un mejor ser humano. Porque no necesitamos más trolles, necesitamos más tolerancia, paciencia y bondad. Todos somos personas, tenemos sentimientos y merecemos respeto”, terminó.

Alexandra Horler se muestra irreconocible en las redes sociales: “Nueve kilos más por encima de mi peso”

La periodista deportiva Alexandra Horler lució irreconocible en sus redes sociales y reveló que presenta nueve kilos por encima de su peso ideal. “Primer día de vuelta a los entrenamientos. Como es obvio, he subido varios kilos durante este año, pero los vamos a bajar”, destacó la mujer de 34 años.

TE PUEDE INTERESAR