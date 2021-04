Alexandra Horler contó que desde este lunes regresa a las pantallas con el programa ‘¿De qué estamos hablando?’, que conducirá al lado de Ely Yutronic, a partir de las ocho de la noche, por la señal de Panamericana.

“Me tomé un año sabático después de casi doce años de estar conduciendo, pero ya es hora de volver, me presentaron este proyecto que me pareció súper interesante, bonito, tengo muy buena onda con Ely, así que estoy súper feliz, motiva y nerviosa porque es un formato nuevo para mí, lo mío siempre fue el deporte y ahí me sentía más canchera”, dijo.

¿De qué trata el nuevo formato?

Es un magacín informativo, pero será alejado del típico noticiero, pues habrá información de otro ángulo, mucho más fresco, somos dos periodistas que vamos a informar, a conversar (de los temas) y polemizar ya que tenemos caracteres diferentes, Ely es más conservadora y yo más liberal, como un ‘alma libre’.

¿Preparadas para la competencia?

Sabemos que tenemos competencia, pero estamos enfocadas en hacer un buen trabajo, en entretener a nuestro público y vamos a poner de nuestra parte para que todo salga bien. Nuestra competencia tiene un público ganado, pero también creemos que nosotras podemos ganar nuestro propio público.

En el programa ‘D’Mañana’ tu pareja (Juan Francisco) te sorprendió con un bonito mensaje por tu regreso a la televisión…

No me lo esperaba, él no es una persona pública y le prometí siempre respetar y cuidar nuestra relación, no exponerla, y creo que fue un detalle hermoso y lo recibo con el mismo amor.

Es la primera vez que aparece en televisión.

Y probablemente sea la última porque no quiero exponer mi relación, creo que cuando uno expone una relación termina malográndose, hay mucha gente que puede meterse (a hablar), le quitas un poco de magia, independencia y privacidad que necesita una relación. Él no es una persona pública y lo quiero mantener así. Lo que es nuestro, es solo nuestro y lo disfrutamos solo nosotros.

También comentaste que es la primera vez que estás tan enamorada…

Sí, muy bueno. El mejor de mi vida.

