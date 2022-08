SIN FILTROS. Alexandra Horler fue entrevistada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ sobre su encuentro con Sofía Franco en el programa ‘En Boca de Todos’. La periodista deportiva respondió a la exconductora al asegurar que ella es hija y por esa razón no perdonaría una infidelidad, como en el caso de Álvaro Paz de la Barra.

“No podría volver a confiar y si ya no puedes volver a confiar ya no vives tranquila. No podría nunca perdonar algo así. Yo lo he vivido y cuando ella (Sofía Franco) dice ‘no sabe porque no tiene hijos’, bueno, no tengo hijos, pero yo he sido hija y si ella sí perdonaría por los hijos es decisión de cada uno. Ella sabrá lo que hizo, no soy nadie para juzgar la vida de otras personas”, dejó en claro.

Incluso Horler ironizó al asegurar que le genera repugnancia que su pareja le sea infiel. “Uno no se casa para eso ¿no? Además, que guácala, que lleguen de la calle de estar con otra a meterse a tu cama ...”, precisó.

TROME | Alexandra Horler responde a Sofía Franco

¿QUÉ DIJO SOFÍA FRANCO?

Durante su encuentro con Alexandra Horler, la exconductora Sofía Franco, quien ahora radica en México, aseguró que a veces se le da otra oportunidad a la pareja por los mismos hijos.

“ A veces sí y de verdad que... si se da que... por la familia, por los hijos, por esa unión uno pues, da ese paso adelante y se mejoran las cosas, quizás también tocar fondo a veces como te levantas y ya uno se recompone, ¿no?”, señaló.