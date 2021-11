Alexandra Hörler contó que se encuentra ansiosa porque hoy tenía planeado casarse con su novio Juan Francisco Pardo en la isla Barbados, en el Caribe, pero debido al mal clima no sabe si se concretará la ceremonia.

“Nosotros nos encontramos superbién, pero hay algunos problemas climáticos (en Barbados) y quizás nos obliguen a reprogramar la fecha u hora de la boda civil. Hay una lluvia torrencial, así que estoy muy ansiosa porque mi boda es en la playa, ja, ja, ja”, comentó la periodista.

¿Se quedarán más días por allá?

Sí, felizmente nos quedamos varios días, lo más probable es que reprogramemos la fecha, porque para mañana (sábado) también han pronosticado lluvia.

¿Tu familia te está acompañando?

No, es nuestro momento y de paso tendremos nuestra luna de miel. Al regresar a Lima nos casaremos con la presencia de la familia y amigos.

NO QUIERE SER MADRE

En setiembre de este año, después de protagonizar una sesión fotográficacon el odontólogo Juan Francisco Pardo, la periodista deportiva Alexandra Hörler lució un anillo de topacio azul, con diamantes, valorizado en 15 mil dólares.

“La verdad estoy súper contenta, pasando por un buen momento y disfrutándolo al máximo. Hace varios meses estamos conviviendo. Como todo el mundo ya sabe, nos vamos a casar, nos casamos a fin de año, fuera del Perú y ya, después, volveremos a hacerlo todo oficial acá”, reveló en una entrevista para el diario Ojo.

¿El primer proyecto en pareja, para el futuro inmediato, es encargar el heredero?

No. Eso no está en los planes. La verdad, no lo he considerado, no lo he tenido considerado nunca. Tengo muchas cosas que quiero hacer y objetivos que busco cumplir, y quiero empezar cumpliendo los que serían mis sueños y, por el momento, ser madre no es uno de ellos.

Habías dicho antes que el matrimonio no estaba entre tus prioridades hasta que conociste a este afortunado caballero, ¿puede ser que con el tema de la maternidad también cambies de opinión?

¡¡Quizá! Ya me quedó claro que uno nunca debe decir nunca, pero hasta el momento -con todos los planes matrimoniales incluidos- la maternidad no está considerada todavía. De verdad que yo estoy bien así y estoy feliz. Hay muchas cosas que quiero hacer y que me hacen feliz.

Es un derecho de las mujeres postergar su maternidad o incluso no tener hijos.

Nunca crecí pensando que el objetivo de mi vida era el matrimonio y tener un hijo. Totalmente respetable para todas las que lo quieran así, y creo que también es igual de respetable para las que no piensan del mismo modo. ¡También quiero viajar mucho! Por lo menos, por ahora, quiero vivir mi vida e ir cumpliendo mis metas. Mi novio ya tiene dos hijos, y creo que él está bien con mi decisión.

