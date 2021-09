La periodista Alexandra Hörler, flamante jale del panel de comentaristas de “Equipo F”, en ESPN Perú, está consciente que aporta una óptica diferente al show deportivo, pero a la vez sabe que debe enfrentarse a comentarios machistas que tratan de restarle validez a sus opiniones sobre el deporte.

“Yo me preocupo por mí, por seguir adelante, y por que nada que pase me afecte o me quite las ganas y la perseverancia de seguir en lo que yo amo hacer y es mi sueño. Es lógico, vivimos en un país machista, no lo podemos negar, pero a pesar de eso a veces hay que nadar un poquito contra la corriente”, dice.

“Creo que se han dado pasos correctos, vamos avanzando y la idea es no parar para poner un mínimo granito de arena para que esto siga cambiando positivamente y que dejemos de hablar de mundos de hombres o de mujeres, y que simplemente hablemos de un mundo de seres humanos”, agrega la periodista.

Hörler, celebra que se esté transmitiendo por televisión el fútbol femenino. “Es un gran paso que televisen el fútbol femenino, también es un gran paso que cada vez haya más mujeres en el periodismo deportivo. Yo felicito a la Federación Peruana de Fútbol y a todos los canales que han transmitido esto porque se está abriendo un poco más la sociedad. Y, más allá de eso, creo que está el sueño y el derecho de las chicas que se dedican al fútbol a vivir de esto también”.

TE PUEDE INTERESAR