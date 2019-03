André Castañeda y Poly Ávila enjuiciarán a 'La Chama' Alexandra Méndez por difamación 

André Castañeda y ‘Poly’ Ávila enjuciarán por difamación a Alexandra Méndez ‘ La Chama’ y a Doménica Delgado por las declaraciones que hicieron en ‘El valor de verdad’.



"Por parte de ‘Poly’ y mía vamos a proceder legalmente en contra de ‘La chama’ y Doménica, contaron historias inventadas, van a tener que hacerse cargo y comprobar todo lo que dijeron”, afirmó Castañeda.



¿Es falso que le hiciste una escena de celos a ‘Poly’ porque se quedó a dormir con Doménica?

Totalmente falso, no sé de dónde sacó eso, y eso lo sabe ‘Poly’.

Doménica también dijo que fue testigo de que le jalaste el cabello a ‘Poly’.

Así no pasaron las cosas y ya lo conté con lujo de detalles. Además, ella no estaba ahí (en la discoteca), yo estaba con Ernesto Jiménez y pasó una situación.

¿Y por qué demandarás a ‘La chama’?

Ella manifestó que maltrataba físicamente a ‘Poly’, tendrá que comprobarlo, puede terminar en la cárcel por difamación, por ahí leí que (Christian) Cueva también lo va a hacer, ahí hay una acumulación de procesos. A veces la ignorancia por ganar un poco de plata sale muy caro.

¿Y ‘Poly’?

Por lo mismo y más temas. La doctora (Cathy) Cachay está terminando los escritos para presentarlos esta misma semana.

¿Es cierto que has retomado tu relación con Paula?

No, estoy soltero, terminamos hace más de un año, no está entre mis planes regresar con ella.



¿Se comunican seguido?

Por mensajes, temas puntuales, más que eso no tenemos comunicación.



¿Qué piensas del viaje de Nicola Porcella a Holanda?

Si todavía no tiene fecha para declarar, no tiene nada de malo que viaje. Él no está acusado de nada, no sé por qué tendrían que criticarlo por viajar.