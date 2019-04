'Chama' bromea en discoteca con beber jagger y Peluchín le envía mensaje: "Debería tener un poco más de prudencia"

¿Se desubicó o solo quiso hacer una broma? Alexandra Méndez estuvo el fin de semana animando un evento en una discoteca en el interior del país. El programa 'Válgame Dios' mostró un extracto de la fiesta y cómo la conocida 'Chama' llevaba la presentación.

Durante su intervención, a Alexandra Méndez se le ocurrió jugar con el jagger, la bebida en polémica que se tomó en la fiesta de Asia donde ella, Nicola Porcella, Poly Ávila y Claudia Meza estuvieron en enero. Esa reunión terminó en líos judiciales luego de que se acusara de que el licor tenía drogas y una presunta violación.

"Las veo activadas. ¿Dónde están las mamacitas? ¿Quién quiere una botella de jagger hoy? ¿Quién quiere una botella de jagger hoy?¿Quién?", se escucha decir a Alexandra Méndez en la discoteca.

El conductor de Válgame Dios, Rodrigo González, no ocultó su molestia al escuchar a la Chama animando el evento. Para 'Peluchín', bromear con un tema delicado en donde ella también está involucrada (fue citada como testigo por la Policía) carece de 'prudencia'.

"¿Se lo dirá la gente con la que trabaja: 'di esto para llamar la atención'? No sé, si hay un proceso en curso y todos saben que es un tema sensible y sobretodo hay un tema de abuso de por medio. Para muchas personas las personas del espectáculo no merecen respeto. Ella pertenece al mismo medio en donde se está desarrollando esta denuncia debería tener un poco más de prudencia", declaró Rodrigo González tras ver el video de la Chama.