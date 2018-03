Alexandra Méndez 'La Chama' abandona set de "Amor de Verano" tras ser ninguneada [VIDEO y FOTOS]

La modelo Alexandra Méndez, más conocida como 'La Chama', se mostró mortificada tras ser ninguneada por 'La Carlota' en el programa "Amor de Verano". La venezolana no soportó las bromas del actor cómico.



Desde que hizo su ingreso al set de televisión, Alexandra Méndez fue molestada por ´La Carlota'. Cada vez que la venezolana hablaba sobre un tema, el actor cómico le preguntaba quién era y por qué opinaba.



Harta de esta situación, Alexandra Méndez optó por retirarse del set de Amor de Verano. El hecho sorprendió a los conductores, quienes no esperaban que la venezolana reaccionará así a las bromas de 'La Carlota'.



Por su lado, el actor cómico se mostró contrariado por la actitud de Alexandra Méndez. Carlos Vílchez indicó que pareciera que la venezolana no conocer cómo se comporta cuando entra en el personaje de 'La Carlota' y que todo es parte del show.



Alexandra Méndez no volvió al set de televisión debido a estas bromas. Hasta el final del programa, la venezolana estuvo ausente. ¿Consideras que su reacción fue exagerada o justa debido a la actitud de 'La Carlota'?

La venezolana se retiró de "Amor de Verano"