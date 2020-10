Alexandra Méndez sorprendió al revelar en el programa ‘Amor y fuego’ que le ofrecieron pertenecer a un catalogo de chicas que se dedican a ser damas de compañía, en el que ya participan varias figuras femeninas de Chollywood.

La popular ‘Chama’ cuenta que rechazó inmediatamente la indecente propuesta que le hicieron pues ‘esas cosas no van con ella’. Asimismo, indicó que incluso le enseñaron fotos de las figuras de la farándula que están metidas en ese mundo.

“Me quisieron disfrazar la información, diciéndome que si quería acompañar a unos amigos. La chica que me lo ofrece , la conozco y me habían dicho que ella ponía chicas. Le dije que ‘yo no entro en huevad....’ Me dijo que habían varias chicas que lo hacen y me mandó sus fotos de estas chicas, las echó", contó la ‘Chama’.

Alexandra Méndez, finalmente, no quiso revelar los nombres de las chicas involucradas. “Yo no voy a decir quien, cada uno es dueño de hacer con su vida lo que quiera”, precisó.

