'La Chama' se defiende tras polémica por mostrar plato de ceviche y decir 'aquí la comida es horrible'

¡La Chama está en el ojo de la tormenta! La famosa modelo venezolana Alexandra Méndez generó una ola de críticas por publicar un video en sus historias de Instagram donde hace un comentario negativo sobre la comida peruana que le sirvieron en un restaurante.



En el clip se ve una enorme bandeja de ceviche, una fuente de tiradito y la frase 'no vengan', mientras La Chama hace un comentario detrás de cámaras. "Aquí la comida es horrible, no me gusta nada de este lugar", se le escucha decir entre risas.

Rápidamente, la historia desató la indignación de los seguidores de Alexandra Méndez, que no tomaron nada bien su comentario y arremetieron contra ella. Frente a esta situación, la venezolana salió a aclararlo todo.

Alexandra Méndez se defiende tras polémica por mostrar plato de ceviche y decir 'aquí la comida es horrible'. Video: Instagram

En un nuevo video, La Chama explicó que todo fue a modo de broma. "Obviamente lo del restaurante que dije que era malísimo es totalmente sarcasmo, es una ironía, es increíble el Terminal Pesquero, amo el Terminal Pesquero. Es uno de los mejores lugares donde he comido ceviche. Es increíble, es brutal", aseguró.