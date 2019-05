'La Chama' sobre Romina Lozano, pareja de Nicola Porcella: "Creo que en sus fotos siempre hay Photoshop"

Alexandra Méndez, la ‘Chama’, aseguró que Angie Arizaga es más bonita que Romina Lozano, y aclaró que Nicola Porcella es parte de su pasado y que nunca pensó ser su enamorada.



¿Qué te parece Romina, la nueva pareja de Nicola?

No la conozco, estuve de vacaciones y si tengo una opinión de ella, se la daré en persona.



¿No te da celos?

No, a mí no me interesa ser la enamorada de alguien, solo quiero disfrutar la vida. Nicola es el pasado, yo olvido rápido.



¿Te parece más guapa Angie o Romina?

Angie me parece superguapa, he visto muchas veces a Angie, pero no a Romina y, bueno, creo que en sus fotos siempre hay Photoshop.