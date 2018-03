Alexandra Méndez 'La Chama' rompe su silencio y revela que está molesta con Carlos Vílchez

La ‘Chama’, Alexandra Méndez, confirmó que se fue del set de ‘Amor de verano’ porque se sintió incómoda por las bromas pesadas y comentarios despectivos de Carlos Vílchez, en su personaje de ‘La Carlota’.

Recordemos que Alexandra Méndez se mostró mortificada tras ser ninguneada por 'La Carlota' en el programa "Amor de Verano". La venezolana no soportó las bromas del actor cómico.



“No me fui llorando, pero sí un poco incómoda. Es que yo voy a los canales porque me invitan para pasarla bien. Los comentarios

de ‘La Carlota’ estaban fuera de lugar. A veces, uno no tiene

que disfrazarse para decir las cosas que realmente siente y me

parece mal que él (Vílchez) no tenga los pantalones para decirme lo que piensa y se ampare en su personaje”, indicó.

La venezolana se retiró de "Amor de Verano"

De otro lado, Alexandra Méndez contó que su amiga, la canadiense Gia Rogers, quien sufrió un grave accidente (tuvo fractura expuesta del pie izquierdo) en la Panamericana Sur, se encuentra aún delicada.

“Yo me quedo sorprendida porque a pesar de todo lo que está sufriendo, tiene mucho optimismo, fue un accidente trágico y su recuperación es lenta”, precisó.

Finalmente, mencionó que hace tiempo no ve al ‘Pato’ Parodi y que puede divertirse con sus amigas porque está ‘soltero’.