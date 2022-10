Alexandra Méndez, ‘La Chama’, regresó al Perú totalmente renovada y contó que su ausencia se debió a que la pasó muy mal con el coronavirus y las posteriores secuelas que le dejó.

“Estuve todo este tiempo en Venezuela. Me dio Covid y estuve supergrave, casi me muero, pero bueno, ya estoy aquí”, afirmó ‘La Chama’ que formará parte del desfile del Sexy Halloween, que se realizará el 31 de octubre en el Plaza Arena del Jockey Club.

¿Extrañabas Perú?

Necesitaba volver. Como saben, ahora necesitamos visa para Perú y también estaba haciendo mis papeleos, pero estoy feliz de estar aquí. Extrañaba mucho Perú, la comida, la gente, es que Perú se hace extrañar, es un país mágico.

Te vemos más delgada...

El coronavirus me ocasionó una trombosis, incluso uso medias antitrombosis, me cuido mucho, pero gracias a Dios ya lo superé y llevó una vida normal. También estoy delgada porque entreno, soy parte de una línea de modelaje en Venezuela que te exige tener un peso, entonces sigues los patrones del país donde estás. Como estoy, así flaquita me Me siento increíble, igual entreno mucho.

Te pegaste un buen susto.

El Covid me dio superfuerte. Esa también fue una de las razones por las que me quedé en Venezuela, estaba recuperándome de la enfermedad, controlada con todos mis médicos. Esa enfermedad no es un juego, es como una ruleta rusa.

¿Por qué?

No te da más grave porque eres gordo o diábetico. Es una ruleta rusa, al que le toca, le toca. A mi le dio Covid, es paciente oncológica y para ella fue como una gripe. A mi me dio superfuerte y eso que soy sana y joven, así que a cuidarse y para adelante

¿Cómo estás en el amor?

En el amor soltera, tenía novio pero ya no. Pero sola nunca, jamás. Ahorita estoy enfocada en varios proyectos, traje mi marca de bikinis que lanzaré para el verano y habrá más sorpresas.

Giuliana Rengifo y Alexandra Méndez: Las mujeres con las que fue relacionado Alfredo Zambrano

Alfredo Zambrano y Magaly Medina romperán su silencio este domingo en una entrevista al programa Día D, en la que hablarán por primera vez del amorío que mantuvo el notario con la cantante Giuliana Rengifo, quien señala que fue ' la firme’ y tiene pruebas al respecto.

En esta nota te contamos algunas secretos sobre algunas mujeres que fueron relacionadas a Alfredo Zambrano y que parece haberle generado un dolor de cabeza a la popular Urraca.

En un primer momento, Alfredo Zambrano fue relacionado con el grupo de modelos extranjeras denominado ‘Las chicas doradas’, que integraba la popular modelo Alexandra Méndez, más conocida como ‘La Chama’.

Aquella vez, la popular ‘Chama’ indicó que Magaly y el notario discutieron porque él les cantó una canción en la Plaza de Acho. Un video muestra como el notario se acercó a grupo donde estaban las extranjeras y de pronto Magaly Medina parece y se lo lleva.

De otro lado, Tras varios años de rumores de una supuesta infidelidad del notario a la controvertida conductora de Magaly TV La Firme, Giuliana Rengifo prefirió su tranquilidad y salió en televisión para aclarar el asunto.

“Estuvimos un mes y tanto, terminamos porque yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y en esos dos meses no hubo comunicación y me di cuenta que la relación ya no daba para más”, contó a ‘Peluchín’ y a Gigi Mitre.