La modelo Alexandra Méndez, la ‘Chama’, criticó duramente a Flavia Laos, luego que la actriz dijo que le gustaría que Patricio Parodi la ‘oficialice’, si es que llegan a retomar su relación de pareja.

“Lo que veo es un tema de dignidad. ¿Cómo le va a estar rogando a un ‘tipo’ que la oficialice? ¡Por favor! Le recomendaría que se vaya a un centro de rehabilitación primero, en vez de ir a Europa y estar viviendo aceleradamente. Que vaya a terapia para ver si se le unen algunos cables sueltos. Sus desniveles no son normales”, precisó Méndez, durante el avant premiere de la película ‘Enemigo inmortal’

¿Crees que lleguen a formalizar?

​Ninguno de los dos (Flavia y Patricio) están para tener pareja. Ella se tiene que preocupar por otras cosas de su vida, porque si no se ama, nadie la va a amar. Además, él quiere seguir viviendo y vacilándose. Cuando una chica no da la talla, no da la talla. Una persona que no está bien equilibradamente, mentalmente y que no tiene los cables mentales en su sitio, no puede estar en una relación.

¿No temes a una demanda de Flavia?

​Uno debe tener miedo cuando dice una mentira, yo no miento. La vida real es cuando la ves así desequilibrada, de eso se han dado cuenta varias personas.