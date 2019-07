La 'Chama' subió foto hot al Instagram y red social la eliminó por recibir denuncias de usuarios: "Gente envidiosa"

Alexandra Méndez 'la Chama' quiso jugar con sus seguidores de Instagram con un curioso sorteo: encontrarle un Sugar Daddy. Según la venezolana, el hombre que gane el sorteo podrá llevarla a cenar gratis a Dubái.

"¡ATENCIÓN! Se busca Sugar Daddy. Sube tu foto y etiquétame. Estaré subiendo a los favoritos en mis historias. El ganador tendrá la oportunidad de llevarme a cenar en Dubai. Etiqueta y participa", escribió en Instagram Alexandra Méndez.

Luego de que el programa de 'Magaly TV: La Firme' replicara las publicaciones de la 'Chama', la red social Instagram eliminó la imagen que había publicado luciendo lencería negra.

Alexandra Méndez 'La Chama' en Instagram Alexandra Méndez 'La Chama' en Instagram

Por ese motivo, Alexandra Méndez envió un extenso mensaje donde calificó de 'envidiosa' a toda la gente que denunció su foto en Instagram para que la red la elimine. La Chama prefiere enfocarse en la gente 'chévere' que vale más.

"No puedo entender por qué existe tanta gente envidiosa. Anoche me eliminaron la foto de mi perfil. No sé por qué la denunciaron, me imagino el nivel de inseguridad que tienen. Seguro mujeres infelices e inseguras y hombres idiotas que jamás tomaría en cuenta", escribió en Instagram.

Alexandra Méndez sobre la gente envidiosa Alexandra Méndez sobre la gente envidiosa

Alexandra Méndez compartió imágenes de los hombres que han postulado para ser su Sugar Daddy y, efectivamente, volvió a compartir la misma fotografía en lencería.