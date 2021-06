Alexandra Méndez contó que hace unos días visitó la playa de Tulum, en México, y no le incomodaría que le digan ‘embajadora’, pues la han ‘tachado de muchas cosas’ y lo toma ‘deportivamente’. Además, resaltó que es una joven soltera y viaja con sus ahorros.

Alexandra, hace unos días estuviste por Tulum, ¿cómo te fue?

Muy bien, llegué hace un par de días (a Venezuela). Luego de lo que me pasó (se contagió de coronavirus), quiero vivir la vida al máximo y por eso me fui a Tulum, estuve en varios lugares de México y la pasé increíble. Hay que vivir al máximo mientras uno tenga salud.

¿Fuiste acompañada?

Fui sola y allá me encontré con amigas.

Hace unos meses Magaly Medina bautizó a algunas chicas de la farándula como ‘embajadoras de Tulum’ por visitar la playa y hasta las cuestionó por viajar tanto…

Lo que dice Magaly me da mucha risa, lo que más extraño de Perú es el cebiche y a Magaly. Yo quiero ser embajadora del mundo.

¿Viajaste con tus ahorros?

Sí, igual si me pagaran los viajes también sería ‘cool’. Es más, creo que me volveré influencer de viajes.

¿Te molestaría si te meten al mismo saco de las ‘embajadoras de Tulum’?

Nunca tengo problema de nada, me han tachado de muchas cosas que no soy y lo tomo deportivamente. Me causa gracia lo que diga la gente que no conozco. Además, yo conocí Tulum hace cinco años y he ido tres veces.

¿Sigues soltera?

Sí, es difícil escoger, por eso sigo soltera, ja, ja, ja.

¿Cuándo regresas al Perú?

Aún no sé, pero extraño mucho Lima.