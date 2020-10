Alexandra Méndez, ‘La Chama’, dijo que le parece ‘patético’ que Macarena Gastaldo afirme que está ‘hablando de ardida’, luego que ella revelara en el programa ‘Magaly TV: La firme’ que la argentina le contó que tenía un ‘peche’ (‘sugar daddy’) y que el futbolista Luis Advíncula ‘la dejó por mandar audios hablando mal de él’.

“Cómo va a decir que la envidio y que soy una mediocre, eso sí me impacta. Quién es ella, ¿Jennifer López? Quién es para envidiarla o colgarme de ella, no sé quién se cree, qué falta de humildad. Decir ‘que aproveche su minuto de fama’, patético”, sostuvo ‘La Chama’.

Macarena fue la primera que se sentó a hablar en el programa de Magaly…

La única que se ha colgado de la gente es ella. Los del programa me contaron que ella filtró toda la conversación (que tuvo con el futbolista Neymar), tengo pruebas y yo no tengo la necesidad de filtrar nada. Dejé que me insultara, inventara y dijera mil cosas, pero hay un punto donde una tiene que salir a hablar y yo quiero dejar este tema aquí. Todo lo que dije fue verdad. Le propuse para hacernos el examen toxicológico y se negó.

¿Es cierto que está llamando a tus amistades para hacerte quedar mal?

Sí, llamó a Fabio (Agostini) y a varias personas que conozco para hablar mal de mí y pedirle información mía, eso sí es completamente bajo. Creo que calladita se ve más bonita. La verdad quiero dejar este tema aquí porque en realidad ella no me suma en lo absoluto, más bien me resta.

(D. Bautista)

Macarena Gastaldo y Alexandra Méndez se enfrentan en vivo TROME (Video: ATV)