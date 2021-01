Alexandra Méndez, ‘La Chama’, desde Cancún, dijo que continuará soltera y que solo renunciaría a ese estado si es que aparece en su vida un hombre extraordinario que ponga el universo a sus pies. También reveló que se ha practicado cuatro pruebas moleculares y todas salieron negativas para coronavirus.

‘Chama’, en tus historias publicaste una foto en Cancún, ¿estás de vacaciones o haciendo contenido para tu Onlyfans?

Las dos cosas, aunque esté de viaje siempre ando pendiente de todas las cosas. Mis dos páginas privadas Myfan y Onlyfans, mis marcas y, bueno, lo chévere es que ahora todo se puede manejar desde cualquier lugar del mundo.

¿Cuánto tiempo estarás por allá?

Aún no lo sé, porque también estoy disfrutando de este momento.

¿Qué pasó con esa ‘relación abierta’ que tenías con el joven de las donuts?, ¿se consolidará este año?

No tengo tiempo para noviazgo, quiero estar soltera. Para renunciar a mi soltería la persona tiene que ser increíble, alguien que me ponga el universo a mis pies, mientras tanto seguiré viviendo. La vida es una sola,

¿No temes el contagio del coronavirus?

En todos lados hay Covid, pero está en cada quien cuidarse o no. La idea es hacerte tus pruebas seguido para saber cuándo estas contagiado y aislarte, yo me he hecho cuatro pruebas moleculares y aún no me enfermo. Si no te cuidas, eres egoísta, porque no solo te infectas tú, contagias a otros y eso es maldad.