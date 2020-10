Alexandra Méndez, ‘La Chama’, contó que tiene ‘galanes internacionales’, pero prefiere estar ‘solterita’ y enfocada en el trabajo que realiza a través de su cuenta en ‘Onlyfans’, donde comparte sexys y candentes fotografías.

Alexandra, ¿quién te envió ese misterioso ramo de rosas rojas que luces en Instagram?

Me lo enviaron de muy lejos ja, ja, ja. Todos mis galanes siempre son internacionales.

¿Ya conquistaron tu corazón?

Sigo solterísima, esperando al hombre correcto y, por el momento, disfrutando de todos mis galanes internacionales y novios de ‘Onlyfans’.

¿Qué cualidades debería tener el chico que te conquiste?

Que sea muy trabajador, responsable, educado, respetuoso, amoroso y engreidor. Una persona que ame y esté siempre pendiente de su familia y padres.

Te fijas en los sentimientos no ‘en los lujos, viajes y shopping’…

Si es por viajes y esas cosas, imagínate, ya tuviera varios. Esos que te invitan de viaje y ‘shopping’ sobran, pero depende si tú estás dispuesta a darle lo que ellos quieren y yo no estoy para eso. Tengo mi dinero para irme de viaje y de ‘shopping’ humildemente, si estoy con alguien es porque lo quiero, porque me gusta y quiero pasarla bien, no juzgo a nadie.

Por cierto, te está yendo muy bien en ‘Onlyfans’…

Sí, ya tengo 189 suscriptores y estoy vendiendo mis tangas usadas (en las fotos).

¿Tú no estás ‘estafando’ con tus fotos?

Jamás. Tengo un equipo especial, invierto en producción, lencería, todo es de calidad.

Pronto destronarás a tu amigo Fabio Agostini…

Ja, ja, ja. Él me ayudó y animó a entrar a ‘Onlyfans’ y ‘cool’. Si nos vemos pronto, haremos contenido juntos.