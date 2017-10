Alexandra Méndez se cambia de look y todos le dicen que se parece a Gisela Valcárcel [VIDEO y FOTOS]

Me muero. La modelo Alexandra Méndez dejó atrás su enfrentamiento con la actriz Flavia Laos y se cambió de look, pero los usuarios en redes sociales critican la transformación de la venezolana porque consideran que el corte la avejenta.



Alexandra Méndez se cortó el cabello y ahora lo tiene hasta arriba de los hombros y un poco ondulado. La modelo subió varias fotos con su nuevo look y los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar.



La mayoría de los fans de Alexandra Méndez consideran que el look no la favorece y que le aumenta varios años. "Pareces Gisela Valcárcel", se lee entre los comentarios de la foto que la venezolana publicó sobre su nueva apariencia.



Alexandra Méndez no responde a las críticas. La modelo venezolana rehace su vida tras el enfrentamiento en discoteca con Flavia Laos y se luce en discotecas con los chicos realities Fabio Agostini y Bruno Canarias.



Alexandra Méndez sostuvo un enfrentamiento con Flavia Laos en discoteca. La venezolana habría golpeado en el ojo a la actriz, prueba de esto son algunas de las imágenes que sube la joven de 20 años a su Instagram donde se le ve con moretones en parte del rostro.



Nuevo look💥 en las manos de @avilaesteticaspa #newlook #blonde #hairstyle Una publicación compartida de Alexandra (@alexandramendezzz) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 11:19 PDT

La venezolana y su cambio de look