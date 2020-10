Alexandra Méndez, ‘La Chama’, contó que cuando Macarena Gastaldo llegó de España de visitar a Luis Advíncula le puso el apodo de ‘Pantene’ (“porque tiene mas panza que pene”).

“Ella llegó de España y le dijo a sus amigos que Advíncula era ‘Pantene’. Entonces, él se enteró y le reenvío los audios que ella (había mandando) y hasta allí (terminó)”, dijo la venezolana en una entrevista con Magaly Medina.

En una entrevista con Trome, Macarena Gastaldo aseguró que había estado enamorada del futbolista y que, incluso, lloró por él.

“Tuve buenas palabras, pero creo que fue por las puras porque no me habla. Se molestó y me bloqueó. Se molestó porque conté algo que tenía guardado hace dos años, quizá debí negarlo, pero no podía porque salieron algunas pruebas”, comentó la argentina.

Posteriormente, Alexandra Méndez y Macarena Gastaldo se pelearon en vivo en el programa de Magaly Medina. La venezolana dijo que la argentina tenía un ‘Sugar Daddy’, que le costeaba sus ‘gustitos’ en un viaje a Máncora, algo que la expareja del ‘Pato’ Álvarez respondió que era totalmente mentira pues, según afirma, ella se pagó sus pasajes y su estancia.

Alexandra Méndez habló sobre el apodo que le puso Macarena Gastaldo a Advíncula. (ATV-TROME)