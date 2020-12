EN POLÉMICA. Macarena Vélez, Alexandra Méndez y Renzo Costa se encuentran en el ojo de la tormenta tras participar en una reunión de amigos en plena pandemia, sin respetar las normas para evitar contagios. Uno de los asistentes a la fiesta poco después anunció que dio positivo a Covid-19.

Rodrigo González utilizó sus historias de Instagram para compartir imágenes del ‘intercambio de regalos’, donde había al menos una decena de personas. “Marecena Vélez y la Chama se juntaron con amigos, entre ellos Renzo Costa y Erito, según la foto que todos postearon ayer”, indicó el conductor de Amor y Fuego.

Asimismo, refirió que poco después de la publicación de la foto grupal decidieron eliminarla de las redes, aunque no contaron con que varios de sus seguidores ya habían hecho capturas para la posteridad. “Ahora Erito ha publicado que tiene covid”, agregó.

El popular Peluchín compartió el pronunciamiento de Luis Enrique Molina, quien aseguró que dio positivo a la prueba molecular. “Les cuento que tengo covid! Pensé que no, pero la prueba de Elisa es para ver si has tenido antes pero no te dice si lo tienes en el momento. Me tuve que hacer el hisopado y me salió positivo. Así que les voy a ir diciendo cada día lo que me va sucediendo para que sepan de este bicho y que nosotros somos más fuertes”, dice la publicación.