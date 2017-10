Alexandra Méndez revela que Flavia Laos le pegó dos veces y le tiro un vaso a una chica [VIDEO]

La modeloAlexandra Méndezfue entrevistada por el programa "Amor, amor, amor". En la entrevista, la venezolana habló sobre la pelea que sostuvo con la actriz Flavia Laosen discoteca y dejó en claro que la joven de 20 años quien inició el problema.



En un principio, Alexandra Méndez no quiso hablar del tema, pero termino revelando que Flavia Laos le tiro un vaso a una chica que hablaba de Patricio Parodi esa noche en la discoteca. "Ella se descontrola", dijo la venezolana sobre la actriz.



Alexandra Méndez indicó que Flavia Laos no tenía nada que reclamar porque ella había sido quien se había portado bastante mal durante esa noche en la discoteca. En medio del relato, la venezolana casi se pone a llorar.



Flavia Laos y su moretón

La modelo indicó que Flavia Laos le faltó el respeto a varias personas. "No hay derecho de pegarle a una persona y que esa persona tenga paciencia para soportarte", explicó Alexandra Méndez sobre la actitud de la actriz.



Alexandra Méndez también comento sobre los besos que repatió Flavia Laos en discoteca. "Si a ti te importa alguien, tú vas y lo respetas siempre, no haces lo contrario. Sus acciones hablan por ella", explicó la venezolana.



La modelo indicó que el ojo morado de Flavia Laos se debe a la actitud que tuvo la actriz esa noche. "Lo que paso yo lo lamento muchísimo, pero ella me insultó, me pegó y me quiso volver a pegar y fue una reacción, qué te puedo decir", precisó Alexandra Méndez.