Alexandra Méndez: “Me da pena la separación de Magaly Medina y Alfredo Zambrano”

Alexandra Méndez, ‘La Chama’, aseguró que el notario Alfredo Zambrano nunca le ‘tiró maicito’ cuando era parte de ‘Las chicas doradas’ y lamentó su separación de Magaly Medina.

Alexandra, hace poco se recordó que Alfredo Zambrano les cantó a ‘Las chicas doradas’ en la plaza de Acho cuando era pareja de Magaly y ella se molestó. ¿Él intentó enamorarte en ese tiempo?

No, jamás. No sé si a alguna de mis compañeras, eso fue hace tanto tiempo que no lo sé. Lo que sí te digo es que vi a Magaly con su esposo en Acapulco, recibiendo el Año Nuevo con Laura (Spoya) junto a unos amigos y se les veía muy bien, me da una pena que hayan terminado tan abruptamente.





Ellos se mostraban muy enamorados…

Se les veía una superpareja. Magaly es una mujer muy divertida y quizá el señor un poquito aburrido. En aquel entonces cuando era ‘chica dorada’, quizás (Magaly) actuó así porque lo conocerá, no sé, debe saber cómo es él. No es que sea celosa, sino que conoce a su pareja.

¿Crees que regresen?

Ella se veía muy feliz con él, pero si ahora está bien sin él, que siga soltera, es una mujer muy alegre, extrovertida y nosotras las mujeres no necesitamos un hombre para estar completas y felices. Que haga lo que le dicte su corazón.

TROME | Alfredo Zambrano: Las mujeres con las que fue relacionado antes de su ruptura con Magaly Medina

¿Te parece que su separación fue por una infidelidad?

No sé, pero debe de haber sido algo muy fuerte para que ella tomara esa decisión tan drástica.

Hablando otro tema, hace poco te contagiaste de coronavirus, ¿cómo estás?

Mejorando cada día, gracias a Dios.

Tus seguidores piden que regreses al Perú…

Sí, espero que me recupere y baje el tema del Covid, voy a ver si me vacunan aquí (Venezuela), tengo mi casa en Lima y quiero volver, extraño al Perú y la comida.

(D. Bautista)

TE PUEDE INTERESAR