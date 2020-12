La modelo Alexandra Méndez, ‘La Chama’, contó que está ‘soltera, pero no sola’, pues existe una persona especial que está intentando ‘amarrarla’; sin embargo, ella prefiere ir con calma.

Alexandra, ¿viajas a Venezuela para pasar Navidad con tu familia?

Ya no porque la aerolínea en la que iba a viajar canceló sus vuelos, estoy un poco ‘depre’ por eso, pero hay que seguir adelante.

Este miércoles es tu cumpleaños, ¿cómo recibes este nuevo año de vida?

Agradecida con Dios y con el universo.

¿Soltera?

Soltera codiciada, qué rico ser soltera, lo vivo (risas). Aunque por ahí me quieren amarrar, pero yo me corro.

O sea, ¿hay alguien especial por ahí?

Sí hay, pero poco a poco. Hay que disfrutar primero y ver qué pasa luego.

Entonces, soltera pero no sola…

Así es. Que sea lo que Dios quiera, yo recibo lo que Dios me envíe.

Por cierto, te hiciste el descarte de coronavirus a raíz de que compartiste una pequeña reunión con Erito Molina, quien dio positivo… ¿Todo bien con tus resultados?

Esperamos en confinamiento luego del resultado de él (Erito), me hice la prueba y gracias a Dios salió negativo. Lo hice para descartar, no tengo ningún síntoma ni nada. Entreno todos los días, como sano y no me contagié de milagro.