TODO EL PESO DE LA LEY PARA PEGALÓN. Andrea Barrantes denunció a Alexi Gómez publicamente en el programa de Magaly TV La Firme por todas las agresiones de las que fue víctima cuando vivió al lado de futbolista.

Andrea Barrantes contó el infierno que vivió al lado de Alexi Gómez. “Todo empezó con empujones cuando yo le retenía para que no se vaya”, cuenta la joven. El 28 de Abril, Alexi Gómez se fue a reunirse con sus amigos en plena cuarentena. Cuando regresó a su casa empezó a gritarle a Barrantes, ella detalla que cerró la puerta del cuarto porque el futbolista estaba ebrio y su hijo estaba durmiendo.

“Me agarró del cabello con odio, me tiró al piso, me hizo un arañon en el rostro, me metió el golpe en el seno”, menciona Andrea Barrantes. En ese momento, la joven rompe en llanto al recordar que el futbolista le pide disculpas, ella sólo atino a decirle: “por qué yo, si yo he sido tan buena contigo”.

Andrea Barrantes acudió a un médico para certificar las lesiones. Al día siguiente, Alexi Gómez hizo como si no pasara nada, pasaron muchos días para que le pida disculpas, le envío varios mensajes a su WhatsApp. “Yo no quiero romperte más el alma, tienes miedo, yo siento que te rompí el alma, Andrea, esto se me escapó de las manos”, le escribió futbolista.

El hijo de Andrea Barrantes también habría sido víctima de violencia psicológica, según lo indicado por la presunta agraviada. Cabe mencionar que el futbolista ha borrado las fotos que tenía junto a su exconviviente en su cuenta de Instagram.

Alexi Gómez denunciado por pareja (TROME)





VIDEOS RELACIONADOS

Alexi Gómez acusado de agredir brutalmente a su actual pareja

Edison Flores y Andy Polo fueron hinchas de Alianza Lima revelaron Yordy Reyna y Alexi Gómez

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Magaly Medina le responde a Yaqoob Mubarak por negar denuncias: “De dónde sacas el dinero, no nos tomes por tontos”

Magaly Medina demuestra que Yaqoob Mubarak no es millonario, ni pertenece a la realeza, sólo posee pequeña tienda