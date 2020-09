FUERTE CONFESIÓN. La expareja de Alexi Gómez, Andrea Barrantes, se presentó esta tarde en el set de Amor y Fuego para contar el infierno que vivió al lado del futbolista, a quien acusa de tener un problema con el alcohol y ser violento.

La joven madre reveló que la primera agresión tuvo lugar el 27 de abril pasado, cuando el jugador llegó muy tomado a su casa y forcejó con ella para quitarle su celular. “¡Yo soy loco!”, le habría gritado mientras la samaqueaba en la cama.

Andrea indicó que terminó con moretones en las muñecas producto de la agresión pero lo perdonó, porque él mismo firmó una ‘carta promesa’ donde se comprometía a dejar de beber tanto y a no maltratarla nuevamente.

En el programa de Rodrigo González, la ex de Alexi Gómez mostró los mensajes que le mandó el futbolista en aquella oportunidad, donde se echaba la culpa de lo sucedido y se mostraba muy consternado.

“Tienes miedo y eso no está bien y la verdad yo siento que te rompí el alma. No me puedo perdonar a mí mismo. Andrea esto se me escapó de las manos. Yo me prometí jamás tratarte mal y yo la cag..., va en contra de mis principios créeme”, dice uno de los textos.

“Yo siempre he sido así, que me gusta mis cervezas y jamás pedí permiso a alguien para tomar o hacer alguna cosa en mi casa... pero aquí es diferente porque yo la cagué, yo te falté el respeto y vivir condicionado o con miedo no está nada bien, por eso es que yo mismo estoy dando un paso al costado, porque el error es mío, las faltas de respeto hacia ti fueron mías y no puedo más”, dice otro de los mensajes.

