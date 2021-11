DÍA DECISIVO. Este viernes 26 de noviembre se llevará a cabo la audiencia pública en la que se definirá el futuro de Alfredo Benavides. El Poder Judicial determinará si el actor cómico recibe prisión preventiva luego que la Fiscalía lo acusara de lavado de activos a raíz de sus presuntos vínculos con el exalcalde Carlos Burgos.

A partir de las 05:00 p. m. el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidirá si Benavides se va a la cárcel por 36 meses mientras duren las investigaciones, como lo ha solicitado el Ministerio Público.

La acusación contra el actor cómico se debe por sus presuntos vínculos con el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, quien ya tiene fuertes acusaciones de corrupción en su contra. En la investigación también se encuentra Karen Marengo, esposa y productora de Jorge Benavides.

Alfredo Benavides: HOY se define si cómico va a la cárcel por acusaciones de lavado de activos. Video: Amor y Fuego

TESTIGO PROTEGIDO HUNDE A ALFREDO BENAVIDES

La situación legal del cómico Alfredo Benavides podría complicarse, tras conocerse las pruebas que presentó un testigo protegido que lo vincula directamente con el exalcalde Carlos Burgos. Se trata de váuchers que comprueban los pagos que habría recibido el comediante y su cuñada.

CÓMICO ALFREDO BENAVIDES SE DEFIENDE

Tras las acusaciones de la Fiscalía, Alfredo Benavides se presentó en la audiencia para dar sus descargos y aseguró no haber recibido ni un sol de Carlos Burgos, ni de forma directa ni indirecta.

“Fui un intermediario de una compra que se hizo entre mi cuñada Karin Marengo Núñez y Carlos Burgos, la compra no se llegó a culminar porque se hizo con cuatro cheques que no fueron pagados ni cobrados. Cheques que están comprendidos en una investigación por estafa de la empresa Boga (de Carlos Burgos)... ahora la fiscal presenta unos vouchers, vouchers son depósitos bancarios”, indicó el humorista.

Sobre la propiedad de Sumvilca, Alfredo Benavides precisó que la intención de compra era por 2500 hectáreas por un valor de dos millones de soles y un bus para 40 pasajeros. “Eso exigía la comunidad para la venta del terreno, cuando me ofrecen esa propiedad yo viajo solo a Sumvilca, en ningún momento aparece Burgos. Yo nunca he recibido un sol del señor Carlos Burgos de forma directa ni indirecta; tuve que hacer tres viajes para convencer a la comunidad de Sumvilca y cuando investigo a través del Ministerio de Cultura que le quitó 2000 hectáreas, quedan 500 hectáreas, voy y en un consenso prefieren venderlo a mí y me lo ofrecen a 1 millón de soles sin el bus”, alegó.