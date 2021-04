El notario Alfredo Zambrano, en e xclusiva, charló con Trome y aseguró que su matrimonio con Magaly Medina no se terminó por alguna infidelidad de su parte y tampoco porque haya embarazado a una persona . Además, reafirmó que el amor que siente por la ‘Urraca’ no se ha esfumado. Sí, ese corazón aún late.

“Esta es una situación (su separación) en la que Magaly y yo estamos muy apenados, pero a veces hay que tomar decisiones en las que ya por mucho conversar y dialogar, no puedes llegar a un buen entendimiento”, indicó el notario Zambrano sobre el fin de su relación con Magaly Medina.

“Es como una como una sociedad, porque el matrimonio también es eso y en una empresa cuando dos socios no llegan a un punto medio lo mejor es darse la mano y desearse lo mejor, es lo mismo que ha pasado con nosotros. Nos dimos la mano, con mucha tristeza, para que cada uno se vaya por su camino para ser más felices”, agregó Zambrano, cuya popularidad nació desde su relación con la conductora de Magaly TeVe La Firme. Empezamos la entrevista:

Alfredo, eso quiere decir que el amor no se ha esfumado, sigue latente…

Te doy la exclusiva a ti y te digo que el amor no se ha esfumado para nada, por mi parte va estar latente mucho tiempo.

Hay tantos rumores en Twitter que señalan que usted le habría sido infiel, que embarazó a una persona de nacionalidad venezolana, que tendría cuatro meses de gestación y ese fue el detonante para la ruptura...

Me da risa, no soy del medio y antes me disgustaba mucho todo esto, pero ahora ya tengo ‘cuero de chancho’ para soportar esta situación. Es totalmente falso lo que escriben que yo embaracé a una persona o que haya una tercera persona y eso causó que lo nuestro se rompa. No he visto (esos comentarios), no estoy en Instagram, sí en Twitter, pero he preferido no ver la televisión, nada de espectáculos ni redes sociales, porque este rompimiento doloroso hace que al ver eso, me afecte porque todavía hay un sentimiento, pero la gente me comenta y les digo que es falso. Esta es una decisión de ambos totalmente pensada y con mucha tristeza por ambas partes.

Les aviso que "El Notario" ya no cantará #Probablemente ... Está a punto de cantar #YoTeEsperaba ... Por eso #LaUrraca lo dejó ‼️

- Se tenía que decir y sé dijo... #NoMeJodan — Tito Caceres Campero (@TitoCaceresC) April 7, 2021





Creo que las dudas se dan porque en enero vimos un video muy romántico de ambos, luego la celebración del Día de los Enamorados y en marzo se da esta situación, pero si me dice que aún hay amor, entonces ¿qué pasó, es el carácter de ambos?

Mira, lo que ha pasado queda al interno de nuestras vidas, en la intimidad de nuestra casa, de nuestra familia tan linda que hemos construido, pero no hay nada de una situación externa en la que podamos decir: ‘tú metiste la pata’ o ‘fuiste el que te equivocaste’ o ‘hubo una infidelidad’, porque eso no existe.

Salió un video donde se le ve en un restaurante con una joven, ¿es alguien de su trabajo o un familiar?

Es mi hija, ella también subió la imagen a su Instagram, estábamos viendo, con Otto Cedrón (cirujano plástico), el partido Real Madrid- Barcelona. Mis hijas siempre me acompañan a todos lados. En esta ocasión, estuvo conmigo Jimena… ahora las dos están viviendo conmigo, no me dejan para nada.

En momentos como el que vive apoyarse en la familia es lo mejor. ¿Y no hay posibilidad de una reconquista, tal vez con el tiempo puedan pensarlo ustedes ya han estado separados ocho meses?

Eso no se lo sabemos ni ella ni yo, lo que pasa, te reitero es que ya hemos decidido esta situación, darnos la mano y que cada uno continúe con su vida, esa es la realidad

Entonces, ¿ya van a iniciar los trámites de divorcio?

Bueno, eso lo dejamos ahí… pregúntale a Magaly.

Magaly dijo que no hubo infidelidad porque sabe con quién estuvo casada y amor siempre existió...

Claro que sí, ni un milímetro de amor se ha ido, a tal punto que si yo la veo voy a querer abrazarla, pero es preferible que cada uno continúe con su camino porque no queremos arruinar la vida del uno y del otro.

Cada uno tomó su distancia, Magaly se fue a Miami, usted a México y luego a Europa...

A Europa no me fui, primero viajé a Miami con mis hijas porque ellas no salían hace un año por la pandemia y me dijeron: papá ya que estas solo vámonos de viaje y ‘aprovecharon’ para hacer compras allá y como esto no se hacía público porque Magaly así lo había decidido y yo igual, porque yo no me impongo aceptó lo que ella diga, nos fuimos para allá.

Gracias señor Zambrano por su tiempo y contestar nuestras preguntas.

Disculpa que no haya querido hablar antes, pero hay situaciones en las cuales es muy prematuro para decir algo. Aprovecho tu medio tan renombrado, comentando y leído por todo el Perú para expresar mis sentimientos y aclarar que lo que se está rumoreando es falso y va en contra de Magaly, no quiero que se diga que esto es por terceras personas o un embarazo, eso es falso, porque eso le va a afectar. Es un comentario negativo y mentiroso y no quisiera que se sienta afectada. No creo que ella dude de mí, ni yo dudo de ella, pero que quede claro, para la opinión pública que no existe ni va a existir alguien más hasta que el amor se vaya o alguno de los dos rehaga su vida.

