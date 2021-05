El notario Alfredo Zambrano celebró su cumpleaños sin la compañía de su aún esposa, Magaly Medina, ya que ella se encuentra en Máncora; esto luego de que ambos anunciaran oficialmente su separación, hace algunas semanas.

Su hija Jimena Zambrano se encargó de compartir las imágenes de la celebración del cumpleaños del notario, acompañado de la familia. En una de las postales se le ve recibiendo sus regalos y tomando un delicioso desayuno en la cama.

En otra imagen se le ve a Alfredo Zambrano comiendo un delicioso cuy, su plato favorito, que fue preparado por la ‘abue Nina’, según contó su hija en sus redes sociales oficiales.

“Feliz cumpleaños Dad (papá), infaltable su tamal dominguero, como cuando ya no puede aguarte el hambre.... Aunque a veces nos saques canas verdes ‘we love you’ (nosotras te amamos)”, posteó su hija Jimena en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, Magaly Medina viajó a Máncora con su esposo Alfredo Zambrano y negó una ‘reconciliación’, pues aclaró que llegó al norte a trabajar, ya que su prioridad es su programa ‘Magaly TV, la firme’ que lidera el rating en su horario.

“Nosotros no hemos tenido una relación tóxica porque hay amor y respeto. Él no me ha puesto los ‘ca…’, yo no se los he puesto, entonces ninguno tiene que recriminarse nada. No soy una Silvia Cornejo para nada, acá lo que hay es una diferencia de caracteres, a veces puedes amar mucho a una persona, pero no puedes vivir con ella. Eso es algo veremos mi esposo y yo, porque el matrimonio no es un juego, no puedes decir que te divorcias cada vez que hay diferencias”, dijo a Trome.