ALISTARÍA DEMANDAS. Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, estaría pensando en demandar a Janet Barboza y Giuliana Rengifo, luego del escándalo que se levantó cuando la cumbiambera habló de su pasado romance con el notario.

Según consignó Samuel Suárez de Instarándula, al abogado no le habría gustado nada la pasada entrevista que le dio la ‘rulitos’ a este diario, donde aseguraba que también estuvo involucrado con otras chicas de la farándula.

“Yo tengo una información de fuentes muy confiables de que el notario Alfredo Zambrano sí va demandar a Giuliana Rengifo por difamación... ya para que el notario tome la decisión de tomar medidas legales cuando el normalmente siempre se ha mantenido ajeno... pero esta vez no... y no solamente contra Giuliana Rengifo, Janet Barboza también recibiría la furia del notario porque ha dado unas declaciones recientes muy suelta al diario Trome, y eso no le ha gustado nada y se va con todo”, dijo el popular Samu en sus historias de Instarándula.

Asimismo, consideró que los protagonistas del escándalo tendrán que demostrar que sus declaraciones son ciertas ante la ley, pero se mostró sorprendido porque Janet Barboza se ha referido a otros posibles ‘affaires’ del notario. “Me imagino que debe tener sus pruebas”, acotó el periodista de espectáculos.

“Solamente les digo, Giuliana, Janet, espero que tengan buen chanchito (dinero) o que sepan demostrar muy bien su verdad”, finalizó Samuel Suárez.

