Giuliana Rengifo y Alexandra Méndez: Las mujeres con las que fue relacionado Alfredo Zambrano

Alfredo Zambrano y Magaly Medina romperán su silencio este domingo en una entrevista al programa Día D, en la que hablarán por primera vez del amorío que mantuvo el notario con la cantante Giuliana Rengifo, quien señala que fue ' la firme’ y tiene pruebas al respecto.

En esta nota te contamos algunas secretos sobre algunas mujeres que fueron relacionadas a Alfredo Zambrano y que parece haberle generado un dolor de cabeza a la popular Urraca.

LAS CHICAS DORADAS Y ALEXANDRA MÉNDEZ

En un primer momento, Alfredo Zambrano fue relacionado con el grupo de modelos extranjeras denominado ‘Las chicas doradas’, que integraba la popular modelo Alexandra Méndez, más conocida como ‘La Chama’.

Aquella vez, la popular ‘Chama’ indicó que Magaly y el notario discutieron porque él les cantó una canción en la Plaza de Acho. Un video muestra como el notario se acercó a grupo donde estaban las extranjeras y de pronto Magaly Medina parece y se lo lleva.

GIULIANA RENGIFO

Esta semana, Giuliana Rengifo se confesó con Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores del programa ‘Amor y Fuego’, sobre la relación sentimental que tuvo con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. La cumbiambera reveló todos los detalles de su amorío y en esta nota te contamos todo.

Tras varios años de rumores de una supuesta infidelidad del notario a la controvertida conductora de Magaly TV La Firme, Giuliana Rengifo prefirió su tranquilidad y salió en televisión para aclarar el asunto.

Giuliana Rengifo remeció la farándula tras confirmar que tuvo una relación con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. (Foto: Instagram)

“Estuvimos un mes y tanto, terminamos porque yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y en esos dos meses no hubo comunicación y me di cuenta que la relación ya no daba para más”, contó a ‘Peluchín’ y a Gigi Mitre.

Sin embargo, lo más sorprendente fue ver que Giuliana Rengifo guarda un mal concepto del notario y lo calificó de sinvergüenza por haber callado durante tantos años su amorío.

“Si me lo cruzo, no lo saludo porque me parece un sinvergüenza porque él como hombre que es debe decirle a su esposa que no me deje mal. Mientras ella no habla, hace que a mí me diga de la A a la Z cuando el favor que le hice a él fue callar tantos años”, dijo.

Giuliana Rengifo y todas sus confesiones sobre su amorío con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly. Video: Willax TV

GIULIANA DEFIENDE SU RELACIÓN

Por otro lado, Giuliana Rengifo afirmó que ella no fue un ‘vacilón’ para Alfredo Zambrano y que si Magaly Medina le manda indirectas es porque le molesta que su esposo haya estado con alguien del show que ella insulta.

Magaly tuvo en su programa al doctor Ángulo y él dijo que hay mujeres que piensan que en un mes tienen una relación cuando solo son un ‘piqueo’, y Magaly añadió que son mujeres ‘ilusas y sin dignidad’.

Si me niega yo me defenderé. Tengo un ‘as’ bajo la manga. Más les vale que ni me mencionen y digan que son felices.

