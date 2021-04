El notario Alfredo Zambrano desmintió que vaya a participar en ‘El artista del año’, porque ‘jamás le haría daño a Magaly’. Asimismo indicó que nadie de la producción lo llamó, como ocurrió hace diez años, y tampoco conoce o tuvo un acercamiento con Gisela Valcárcel.

Señor Zambrano ha sorprendido que se especule su ingreso a ‘El artista del año’

Es totalmente falso, es lo único que puedo decir, ya hablé con Magaly y ya publicó un comunicado.

Aseguraron que se habían comunicado con usted

Mentira, ni siquiera me han llamado como hace años que lo hizo Ricky (Rodríguez cuando era productor de Gisela) y nos juntamos.

¿Eso fue cuando usted ya estaba con Magaly?

Sí, pero habíamos peleado.

¿Fue en el tiempo que estuvieron separados?

Te estoy hablando de hace ocho o diez años atrás, antes de casarnos, no recuerdo muy bien, pero es totalmente falso.

¿Piensa mandar alguna carta notarial?

No lo sé… Esas cosas se las pregunto siempre Magaly y lo que diga, lo hago porque en realidad no me atacan a mí sino a ella y eso mortifica que la estén fastidiando para dañarla. No puedo creer que gente tan inescrupulosa se preste para estas noticias. Ni siquiera me han llamado y obviamente que si lo hacían hubiera dado un rotundo no.

¿Habló con Magaly?

Sí, nos hemos escrito, le dije que era falso y que era mentira, que esté tranquila y que cualquier cosa que necesitara estaba a sus servicios.

Hay un trato cordial entre ustedes

Claro, la separación ha sido dolorosa, pero civilizada y estamos ahí en contacto.

Hasta apodo le pusieron ‘El Pavarotti del óvalo Santa Anita’

Yo me río de esas cosas, sin comentarios.

Conoce a la señora Gisela, tuvo algún trato con ella...

No, para nada ni el mínimo acercamiento ni siquiera la conozco en persona.

ASÍ EMPEZÓ EL RUMOR

En la edición de ‘América hoy’, Janet Barboza aseguró que hubo conversaciones entre la producción de ‘El Artista del Año’ y el notario Alfredo Zambrano, para que se integre a los participantes del reality de Gisela Valcárcel, que mañana regresa a las pantallas de América Televisión.

La ‘Rulitos’ se mostró emocionada e indicó que si le tocaba calificarlo, ‘sería justa, imparcial y objetiva’

“Tiene buena voz, es ‘El Pavarotti del óvalo Santa Anita’”, dijo Janet y Ethel Pozo agregó ’sé que la producción ha tenido conversaciones con él’ , mientras que Melissa Paredes comentó ‘¿se imaginan a Janet Barboza calificando al notario?’.

Por otro lado, en sus historias de Instagram, Gisela Valcárcel dijo que hoy tendría un ensayo general con los participantes de su programa y que uno de los concursantes ya no estaría.

Como se sabe, ‘Peluchín’ aseguró en ‘Amor y fuego’, que Milett Figueroa, los salseros Jossimar y Daniela Darcourt serían algunos de los talentos que participarían en el programa de la ‘señito’ este sábado.

TROME - El Artista del Año | Janet Barboza emocionada con el notario: “Probablemente tendríamos al Pavarotti del Óvalo Santa Anita”