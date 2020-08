La cantante Alhely Cheng dijo que tiene temor de contagiarse del coronavirus, porque es asmática, y poner en peligro a su mamá.

“Estoy por Chilca, en el campo, solo me estoy manteniendo con show virtuales que son de cuando en cuando y el apoyo de la familia. Tengo mucho miedo contagiarme y enfermar a mi madre, soy hija única. Acá salimos dos veces por mes, tenemos muy bien elaborados los protocolos de seguridad”, afirmó.

Asimismo, contó que hace más de cinco meses no se sube a un escenario, pero lo más importante es su salud.

“Sí se extraña los escenarios, el público, pero lo más importante para mí en este momento es estar sana, ya cuando pase todo esto de la pandemia podré volver”, manifestó.

La situación está difícil porque los contagios siguen en aumento y la gente sigue saliendo y reuniéndose.

Así es, la gente no entiende, no existe empatía, cada quien vive su vida, su placer, no hay respeto de unos a otros.

DE GIRA POR EUROPA

Como se sabe, Alhely Cheng junto a Giuliana Rengifo y Marina Yafac, formaron el grupo ’El Reencuentro de las bellas’, y realizaron una gira por Europa en febrero de este año cuando ya se había declarado la alerte en algunos países por el coronavirus.

Incluso uno de sus shows, en Firenze (Italia) se canceló.