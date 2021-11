La cantante Alhely Cheng contó que está haciendo maletas, ya que viajará a Europa con ‘El Reencuentro de las Bellas’ y afirma que ellas son las ‘master daster’ y que la gente siempre las recuerda.

“Este contrato ya lo teníamos firmado desde el año pasado. Nos vamos la otra semana, el 17, con Yolanda Medina, Giuliana Rengifo, Angie Salcedo y Nancy Castelo. El show es un poco recordar la época de las ‘Bellas’, de los grupos femeninos, y la gente nos recuerda mucho. Hemos reunido a las cantantes de los tres grupos femeninos más conocidos del Perú y por el que todas hemos pasado como ‘Agua Bella’, ‘Bella Bella’ y ‘Alma Bella’ “, dijo Alhely.

Ahora hay muchos grupos femeninos, pero las ‘Bellas’ siempre han marcado la pauta como.

Sí, mira hay grupos con chiquillas como ‘Corazón Serrano’, que son jovencitas, podrían ser mis hijas. Nosotras somos las ‘master daster’, ja, ja, ja.

Hay muchos artistas que están saliendo a trabajar al extranjero porque la reactivación artística en Perú es lenta.

Mientras no salgamos de esto (pandemia) no podemos trabajar abiertamente. Pero estoy viendo que en Europa están contratando a varios artistas y hacen sus eventos. Contratan a fulano, sutano, megano, los juntan en un solo grupo y los meten en un local, (a los empresarios) se les hace más cómodo porque el paquete es uno solo. Nosotras vamos a cantar solas, con un grupo telonero, en Madrid, Barcelona, Santander, Torino, Milán, tenemos varias ciudades y con el tema de las vacunas no tenemos problemas porque todas estamos vacunadas.

En sus shows cantan covers…

Sí, pero también hemos grabado temas nuevos, son canciones inéditas del compositor Miguel Castañeda que es muy conocido en el ambiente de la música. No nos encasillamos en los covers, tenemos nuevo material como ‘El negrito Manue’, que es afro cumbia, ‘Por un minuto’ y ‘Quiero que seas feliz’. Cantamos nuestros temas y también las canciones que forman parte de nuestro curriculum musical, los clásicos que nos pide la gente, que no son de nosotras pero son un éxito, los hemos grabado y tenemos derecho de cantarlos.

