La cantante Alhely Cheng afirmó que muchos artistas están ‘sobreviviendo’ , ya que no pueden trabajar y viven del día a día.

“Realmente estamos fregados, seguimos en nada. Los artistas que nos dedicamos única y exclusivamente a la música estamos en nada y obviamente nosotros necesitamos vivir, lo que estamos haciendo es sobrevivir”, afirmó.

Por eso muchos cantantes hacen ‘privaditos’.

Está situación nos ha llevado a hacer los ‘privaditos’, yo hasta ahora no he aceptado, pero estoy tentada a hacerlo.

Mucha gente los ha criticado.

No podemos dejar de ser empáticos porque nosotros necesitamos trabajar también y ese el rubro en el que nos desempeñamos. Aquellos que critican, que dicen que no tenemos conciencia, yo les pediría que piensen que tenemos familia, hijos, padres que mantener. Yo por ejemplo estoy trabajando en otra cosa porque he estudiado muchos años este deporte, que es la natación, pero si no tuviera esto, ¿de qué viviría?

Sigues trabajando como salvavidas en un club privado...

Sí, estoy más negra que un chocolate beso de moza (risas)... paso todo el día bajo el sol.

Y respetando todo los protocolos de bioseguridad....

Todo el tiempo estoy con mi mascarilla, el alcohol. Es un lugar abierto, el aforo es del 30% pero igual siempre hay que cuidarse.

NUEVA MÚSICA

De otro lado, Alhely Cheng contó que no se ha quedado de ‘brazos cruzados’ y está por lanzar un nuevo tema en colaboración con conocidas artistas del género de la cumbia.

“Voy a grabar un feat con unas cantantes conocidas, siempre manejado en el ambiente de la cumbia. Por ahí tengo un par de proyectos más, pero quiero hacer feats porque está muy de moda”, señaló.

El Reencuentro de las Bellas cantará en Europa

No te gustaría probar con otro género.

No, la gente me conoce por la cumbia. Por ejemplo a mí me gustaría cantar con Daniela Darcourt, sería un lujo pero ella es netamente salsera.

¿Qué pasó con ‘El Reencuentro de las Bellas, Generación de Oro’?

Ahorita Giuliana Rengifo se ha ido de viaje al norte con su familia, Yolanda tiene su ‘Alma Bella’, también está Angie Salcedo y la garotiña, cada una está en lo suyo. Igual hemos grabado un tema, vamos a hacer un video clip, pero lo estamos haciendo con paciencia.

Entonces, ¿el proyecto continúa?

Sí, incluso tenemos un contrato firmado para Europa con fecha abierta, porque todavía no sabemos cómo van a ir evolucionando las cosas. En cualquier momento cuando se levante todo (la pandemia) en Italia volamos para allá.