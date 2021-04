La cantante Alhely Cheng, quien fue fundadora de ‘Bella bella’ con Maricarmen Marín, dijo que la conductora ya no es su amiga, siente que ha cambiado e incluso le escribió una vez y la dejó en visto.

Giuliana Rengifo declaró que a ella no la invitan a los programas de Latina y cree que es por Maricarmen Marín. Tú que eres amiga de las dos, ¿qué piensas?

Yo siempre he hablado con Giuliana, es una persona muy linda, buena, muy noble también. Ella no es de pelearse con nadie. Le he preguntado muchas veces cuál es el tema con Maricarmen, ella me dice que en realidad no tiene ningún problema, siempre ha tenido mucha disposición. Digamos que no tiene una amistad ni enemistad con ella. El tema, me parece, que va más por Maricarmen. Ahora me imagino, no estoy asegurando nada, que podría decir que es pareja del productor de ‘Yo Soy’, no lo sé. No estoy asegurando nada, pero ese podría ser el motivo.

Alguna vez has conversado con Maricarmen de este asunto.

Yo con Maricarmen no converso, hemos perdido comunicación. Siento que como Maricarmen es mucho más mediática, las amistades que hemos estado alrededor de ella pasamos a segundo plano.

Pero, ustedes eran amigas, estuvieron juntas en ‘Bella bella’...

Claro, podíamos decir que fuimos las fundadoras de ‘Bella bella’. Pero, en realidad nunca hemos tocado el tema de Giuliana.

Recuerdo que participaste en su 20 aniversario con Marina Yafac.

Ella me llamó por su aniversario y chévere. Yo acepté porque finalmente hay una amistad de por medio, pero después del aniversario no he vuelto a hablar con ella, no hemos conversado. Es más, yo la vez pasada le escribí para que me hiciera un saludo para un chico que es de su club de fans y es muy amigo mío. Le pedí por favor si me podía apoyar con un saludo y me dejo en visto, nunca me respondió.

Te choteó....

Yo he aprendido en esta vida. Nunca he estado de moda por mi vida personal ni me he visto envuelta en escándalos, pero si en algún momento cuando he estado de moda en la época de ‘Agua bella’ y ‘Bella bella’, tal vez perdemos el piso, perdemos la estabilidad, pero esto es cíclico, hay momentos que estás arriba y en otros momentos estás abajo. Mientras estés arriba aprovéchalo al máximo, pero nunca dejes la humildad porque te conviertes en persona no grata.

Eso ha pasado con Maricarmen...

No lo sé. La verdad, con Maricarmen no tengo contacto, podría decirte que ya no somos amigas porque su círculo (de amigos) ha cambiado, pero las personas nunca debemos perder esa humildad, no olvidarnos quiénes somos ni de dónde venimos porque el mundo da vueltas. Todo lo que sube, tiene que bajar. No podría decirte ahora como es ella, pero he escuchado comentarios de otras personas y definitivamente no son los mejores comentarios.

¿Te ha decepcionado?

A mí no me llama la atención. Más que decepcionarme a mí, ha decepcionado a otras personas. Yo estoy acostumbrada a que la gente cambie.