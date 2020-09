El cantautor y productor musical, Gian Marco no dudó en enviar un sentido mensaje a la compositora peruana Alicia Maguiña tras conocer que falleció esta madrugada a los 81 años.

En el mensaje que escribió en sus redes sociales, el cantante y compositor de ‘Se me olvidó’ contó que fue Alicia Maguiña quien le enseñó a vibrar con la música peruana y a entender que la música es universal.

“Doña Alicia, ojalá que las nuevas generaciones de músicos tengan la oportunidad de aprender de su legado. Aprendí mucho de usted en nuestras conversaciones, en aquellas noches de bohemia en donde compartimos sobre nuestro país y su música. Usted me enseñó a vibrar con lo nuestro, a entender que la música de los pueblos es universal. Que el cielo la abrace tanto como usted abrazó con sus canciones nuestra tierra. Me quedo en el corazón con #SoledadSola esa hermosa canción que usted me enseñó a cantar. Descanse en paz grande señora #AliciaMaguiña”, escribió Gian Marco.

Alicia Maguiña dedicó su vida a la investigación, composición y al canto de nuestra música tradicional peruana por más de 60 años. En 1963 compuso ‘El Indio’, tema que trascendió fronteras y ha sido interpretado por Los Chamas, Roberto Tello, Olga Guillot, Los Morochucos entre otras grandes estrellas de la música.

La compositora, declarada una de las cinco Mujeres del Bicentenario por el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, ´falleció hoy lunes 14 de setiembre tras ser víctima de un accidente cerebrovascular.