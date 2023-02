La periodista Alicia Retto junto a Fátima Aguilar son la nueva dupla de Latina Noticias Matinal y afirma que están aprendiendo a construir su dupla. Señala que después de 14 años dejó ATV para asumir un nuevo reto y ahora son vecinos con Fernando Díaz.

“La verdad me han recibido superbién. Siempre en la tele hay muchos egos, pero mis compañeros han tomado muy bien mi pase, han entendido que yo no llego a reemplazar a nadie, sino que llego a sumar, con un estilo de noticias distinto y estoy muy contenta”, afirmó

Dejar ATV después de 14 años debe haber sido una decisión difícil...

Sí, pero a veces estás acostumbrado, estás en tu zona de confort y pasan los años y ahí te quedas. Cuando me llegó la propuesta en diciembre, dije ¿por qué, no? Yo sabía que no iba a estar con Fernando (Díaz) porque me había comentado de se iba y era como empezar de nuevo, a construir con un nuevo partner con el reemplazo. Entonces dije sí me toca empezar de cero porque no hacerlo en nueva casa, con un nuevo reto, eso fue lo que me motivo a cambiar.

Decidiste seguirle los pasos a Fernando..

Así es. Lo de Fernando también fue sorpresivo para mí, pero entendí su posición que tenía esta propuesta y quería asumirlo. Como yo me quedaba (ATV) tenían que buscar un reemplazo y yo sentía que nuestra dupla funcionaba porque éramos los dos. Yo creo que a la gente le gustó el formato que tenía con Fernando porque podíamos estar delante de pantalla siendo nosotros mismos. Ahí veías a la Alicia periodista, pero también a la mamá, a la hija, la vecina. La gente sentía que nos poníamos en su lugar, del televidente que estaba al otro lado y por eso se tenía tanta empatía con nosotros.

Creo que es la primera vez que trabajas con Fátima Aguilar en la conducción del noticiero matinal, ¿cómo es la conexión entre ustedes?

Fátima es una chica grandiosa, muy talentosa, maneja muy bien el tema periodístico y estamos en este proceso de entendernos, de aprender a hacer duplas. Fátima estaba en el noticiero conduciendo sola y está acostumbrada a estar sola, yo vengo acostumbrada a Fer (Fernando). Pero este primer encuentro, este primer acercamiento ha sido muy positivo y estamos en este proceso de aprendizaje de llevarnos bien y de construir nuestra dupla. Me gusta también el hecho de que la dupla sea de dos mujeres, no siempre tiene que ser hombre y mujer, a parte a mi Fer nadie lo iba igualar ja, ja, ja.

Pero con Fernando se sigue viendo, están en el mismo canal.

Nos vemos poco, la verdad, es que ahora estamos como vecinos. Nos vemos poco, yo salgo, él entra, a veces nos escribimos, peor ya no tenemos esa frecuencia que teníamos antes.

Fernando y tú tenían un estilo propio, como dices más cercano al televidente.

Es que muchos periodistas piensan que si se salen de lo serio es como que pierden credibilidad, pero eso no era lo nuestro. Es más cuando recibo la propuesta me pidieron traer este formato aquí, hacer el noticiero más cercano a la gente. Es riquísimo hacer noticias y compartir con el público siendo tú.