La periodista Alicia Retto afirma que por el momento no se ve conduciendo un magacín como lo hace su compañero Fernando Díaz, pero no sabe si puede pasar más adelante. Y aseguró que si una periodista tiene su cuenta de TikTok no pierde su credibilidad.

“No sé si me gustaría conducir un magacín. Lo mío es lo periodístico, me siento muy bien en el formato, pero quien sabe cómo puedan pasar las cosas”, dijo Alicia quien conduce el Latina Noticias Matinal con Fátima Aguilar

Entonces no lo descartas...

Como te digo no lo sé. Así como muchas personas me preguntan si voy a volver (a conducir) con Fer (Fernando Díaz) en algún momento y no lo sé. Por el momento los dos estamos felices en nuestros respectivos formatos dándolo todo, trayendo justamente esa ‘química’, esa empatía y esa fórmula que nos ha llevado a conectar con el público. Si vamos a volver, a conducir juntos más adelante, pues yo creo que eso el público lo tendrá que decidir, el público lo pedirá.

De otro lado, comentó que hay mucho odio en las redes sociales y creen que porque un periodista tiene TikTok o se pone una minifalda deja de tener credibilidad.

“Hay gente que ha criticado a periodistas por lucirse en bikini en la playa, que quieren que vaya en su traje de sastre. Eso no te quita la credibilidad, la seriedad, sigues siendo el mismo periodista. Eso lo descubrimos y lo pudimos hacer en nuestro matinal de ATV porque podíamos tocar una denuncia vecinal, ponernos en el lugar de la gente y después ponernos a cocinar. Creo que eso es lo que le gustó a la gente, la empatía que teníamos y esa la empatía que estamos trayendo. Eso no ha cambiado, lo único que ha cambiado es la casa, pero la esencia se mantiene”, señaló Alicia.

Alicia Retto: periodista es presentada oficialmente como el nuevo jale de Latina

La periodista Alicia Retto fue presentada oficialmente como el nuevo jale de Latina y será la conductora del noticiero Latina Noticias Edición Matinal, junto a la periodista Fátima Aguilar, desde el lunes 30 de enero.

A través de sus redes sociales Latina anunció que Alicia Retto conducirá su noticiero matinal de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana, a partir de la mencionada fecha.

“Hola soy Alicia Retto y me uno al equipo de Latina Noticias para acompañarte todas las mañanas y contarte todo lo que está pasando a mi modo”, manifestó la conductora de noticias.

Pero no solo Alicia Retto dejó ATV para llegar a Latina, el reconocido periodista Fernando Díaz también escaló en Latina, para unirse a la conducción de Arriba Mi gente.

Así, dos figuras muy identificadas con ATV, Alicia Retto y Fernando Díaz, pasaron a las filas de Latina. Alicia en la conducción de Latina Noticias Edición Semanal y Fernando Díaz en Arriba Mi Gente.

