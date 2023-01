NUEVOS RETOS. Alicia Retto sorprendió a los televidentes el último viernes 30 de diciembre de 2022 cuando se despidió del programa ‘Edición Matinal de ATV’. La conductora le siguió los pasos a su compañero Fernando Díaz y dio un paso al costado al noticiero, sin embargo, se conoció que asumiría nuevos proyectos en otra casa televisiva.

La primera edición del Podcast de Trome lanza una ‘pepita’ y revela que Alicia formaría parte de Latina Televisión . Aún no se conoce qué programa asumiría en el canal de San Felipe, sin embargo, estaría más cerca de Fernando en ¿Arriba mi gente?.

A través de su cuenta de Instagram, el magazine matutino, que también conduce Mathías Brivio, Santi Lesles y Karina Borrero, confirmó la presencia de Fernando Díaz a través de un ‘misterioso’ video donde se deja ver su perfil y se escucha su voz.

LA DESPEDIDA DE ALICIA RETTO DE ATV

Alicia Retto se emocionó hasta las lágrimas y también brindó unas palabras de despedida al equipo que la viene acompañando desde hace catorce años. Además, explicó algunos motivos por los que deja ATV.

“ Hoy me toca también despedirme a mí, después 14 años, me toca despedirme de ATV. Despedirme de mi Matinal, que es mi hijo , que es mi programa. Cuando yo llegué a este canal, llegué para sumar como reportera de los enlaces en vivo para este noticiero, pero miren cuántas cosas han pasado, cuántos programas, y con cuántos compañeros he compartido. Aquí me tienen frente a este matinal, dejándolo en un gran momento”, expresó la conductora.